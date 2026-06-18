陳敏兒離世｜安息禮6.25舉行網上同步直播　懇辭花籃帛金全作慈善

已故演員廖啟智的太太陳敏兒於6月12日不敵病魔離世。兩位兒子廖文哲及廖文信宣佈將於6月25日舉行安息禮。



陳敏兒於6月12日不敵病魔離世。(youtube截圖)

6.25辦安息禮設網上同步直播

為遵從陳敏兒生前意願，安息禮僅限親友以私人形式低調參與，不過體恤到海外親友及影迷未能親身到場，屆時會在陳敏兒的YouTube頻道作同步直播。為支持環保，喪禮懇辭花籃，帛金將全數作慈善用途。二仔廖文信亦透過社交平台報平安：「收到好多關心慰問，多謝大家嘅support，我同屋企人一切安好！大家唔使擔心。」

陳敏兒安息禮於6月25日舉行。（facebook@陳敏兒）

生前已立遺囑及拍遺照

陳敏兒去年6月身體出現嚴重狀況，接受了一場大手術，當時她已從容交代後事，包括立下遺囑及拍好遺照。面對生死她表現極為豁達，曾坦言：「喺手術之前，我梗係把握機會同兩個仔盡訴心中情，大家都唔想留低任何遺憾，我入手術室之前，進行咗一個祈禱，唔係叫自己唔好死，而係用一個開放嘅心，接納一個開放嘅結局，如果死，我係OK，如果繼續活落去，我都覺得幾好，我相信一切有最好嘅安排，所以個心係好平安。」她更盼望大眾能以掌聲送別：「我嘅喪禮叫『人生畢業禮』，麻煩大家幫我拍手掌，因為我今世要學習嘅功課已經做好，所以先行告退。」

陳敏兒去年曾入院。（facebook@陳敏兒）

陳敏兒啟動她的YouTube頻道。(youtube截圖)

生前已準備好後事。（facebook@陳敏兒）

陳敏兒積極實踐「五道人生」：道謝、道愛、道歉、道別、再見。（Facebook@陳敏兒）

陳敏兒推動並創辦了「幸福生活協會」。（Facebook@幸福生活協會）

陳敏兒樊梨花的古裝扮相深入人心。（《薛丁山征西》劇照）