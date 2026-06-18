美食新聞報道｜林映暉新加坡尋隱世美食　驚現巨型龍蝦大過小女孩

《美食新聞報道》今晚（18日）「大廚發辦星馬篇」繼續由米芝蓮大廚陳國強帶住林映暉（暉哥）到新加坡、馬來西亞搵食。陳師傅今晚推介一間在新加坡祖屋區的隱世美食，當地祖屋等如香港的公屋，但面積要大得多，動輒過千平方呎。今次推介的餐廳主打活海鮮。陳師傅表示90年代新加坡只有雪藏海鮮，這間餐廳老闆決定出售鮮活海鮮作賣點。

餐廳老闆Lydia以鮮活海鮮作招徠。（公關提供）

「龍蝦大過小女孩」菜名由來

該餐廳其中一道名菜「龍蝦大過小女孩」，吸引不少食客慕名幫襯，老闆Lydia透露此道菜名的由來，她說︰「是一次偶然，有一位我們朋友帶了一名大約5歲的小女孩來，身高跟我們賣的龍蝦差不多，另一位電視台的朋友幫我們拍下（照片），打成廣告賣。之後越來越多人來幫襯。」陳師傅表示此道菜做法跟香港的上湯龍蝦焗伊麵大同小異，特點是提供桌邊服務，由兩名專人服侍拆肉，他說︰「用的是澳洲南龍蝦肉質結實，每隻重量大概2至3公斤。」另一招牌菜是黃金醬焗大蝦，有別於以鹹蛋黃作汁底，此處改用南瓜醬加海鮮湯慢煮熬成黃金醬。至於生焗黑胡椒蟹，賣點是絕不走油，陳師傅說︰「廚師會先爆香香料，再用海鮮湯同蟹一齊焗熟收汁，令到肉質帶海鮮味。」

招牌菜「龍蝦大過小女孩」名字由來有段故。（公關提供）

生焗黑胡椒蟹用海鮮湯焗熟。（公關提供）

林映暉吃叉燒酥吃的停不了口

明晚（19日）陳師傅及暉哥繼續在新加坡搵食，二人到訪一間五星酒店的粵菜餐廳，該處的出品堪稱殿堂級，用料都屬精品。招牌菜之一的故鄉茶皇鴨用愛爾蘭銀山鴨，以茶葉煙薰而成，茶香味十足。就連點的叉燒酥，同時用了法國果仁及西班牙伊比利亞豬作餡料，暉哥食到停不了口。此外，不說不知新加坡既無本地鵝，對鵝的入口亦非常嚴格，原因是防止禽流感。僅容許極少數地區如法國、匈牙利鵝進口。因為成本太高，一般餐館都以鴨肉代替。

故鄉茶皇鴨起用愛爾蘭銀山鴨，茶香撲鼻。（公關提供）