美食新聞報道｜黃嘉雯帶隊嘆米芝蓮泰菜　冬蔭清湯煮花甲勁開胃

《美食新聞報道》是由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。



Carmaney帶居港泰國人Aimee品嚐泰國東北菜。（公關提供）

咖喱Khao Soi金麵一麵兩食

今晚（21日）黃嘉雯（Carmaney）反客為主，帶居港泰國人Aimee到大角咀品嚐正宗泰國東北菜。東北泰菜特色是味道較溫和，吃疏菜時習慣沾醬食用，當地更是不少著名醬料起源地。此店連帶今年，已連續三年贏得米芝蓮必比登推介，為高性價比之選。店內的咖喱Khao Soi（金麵）是必試，金麵特別處是一碗麵有兩款食法，既有傳統湯麵，亦有炸成球狀的麵。Aimee教授此麵的正宗食法是先掐碎炸麵，然後混在湯內一起吃，Carmaney食後大讚︰「一次可以有兩種口感，而且個麵好香咖喱味同椰香，秘密係佢哋用椰汁開咖喱，一滴水都無加，所以咁濃郁。」吃金麵是被稱為到泰北清邁必做十件事之一。

Aimee教Carmaney金麵正宗吃法。（公關提供）

泰式炭火鹽燒魚正宗食法

第二道菜為冬蔭功湯煮花甲，有別於平時見開鮮橙紅色辣辣的湯底，這款湯可以用清澈來形容，Aimee表示這款為冬蔭清湯，適合不愛椰奶的人，換成淡淡的青檸及香茅味。接下來的泰式炭火鹽燒魚，正宗食法生菜上放上米粉及燒魚，再根據個人喜好鋪上芫茜、薄荷葉、九層塔等香料，最後加入喜歡的醬汁，如辣的羅望子醬或帶甜的泰式海鮮醬即成。同場加插Carmaney為同行工作人員驚喜慶生，店家用芒果糯米飯製作成蛋糕模樣，創意十足。

炭火鹽燒魚用生菜包裹食用，有兩款醬料選擇。（公關提供）

冬蔭清湯煮花甲。（公關提供）

勁大塊花膠可遮住面

此外，伍倩彤（Gillian）夥拍施焯日（Arthur）試一間懷舊冰室。Gillian私底下亦經常自肥幫襯。單是門面的霓虹燈五光十色非常吸引，女士養顏必點的是花膠雞阿媽足料雞湯米線，Gillian笑說︰「大大塊花膠可以遮住成塊面，嚟呢度一家要食Tiramisu漏奶西多士，一切開就好似火山熔岩流落嚟嘅感覺，最特別多士個餡係用榛子醬，唔係一般嘅花生醬。」對於飯桶一族，不能錯過的是滑蛋沙嗲牛肉飯，標榜蛋滑牛肉香。

Gillian展示超大塊花膠。（公關提供）