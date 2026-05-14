美食新聞報道｜燒味天花板周潤發都幫親　廖慧儀胡美貽元朗大掃貨

飲食節目《美食新聞報道》由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。

蕭博士帶行仔到旺角歎燒味。（公關提供）

蕭博士講燒味歷史

明晚（15日）「識食之人」蕭博士繼續發揮食家本色帶蔡景行（行仔）食燒味，今次介紹位於旺角的明星燒味店，不少藝人如發哥周潤發等都曾慕名幫襯，開業已逾60年，該店出品的燒肉被喻為天花板。今次蕭博士主力推介是乳豬、蜜汁叉燒及金錢雞，他說︰「燒味好早已經喺中國出現，最早有記錄係商朝。所謂燒味喺古時包括燒、滷、醞、臘4樣，即係燒烤、滷味、醞蹄同臘味。」

蜜汁叉燒賣相一流色澤誘人。（公關提供）

金錢雞三明治食法大公開

行仔大讚這裏的叉燒同樣夠Dope，乳豬皮脆之餘油脂分佈均勻。蕭博士話宋朝的《齊民要術》已經提到燒乳豬的做法，跟現代分別不大，他說︰「西班牙、葡萄牙亦都有燒豬，同粵式做法分別係芝麻皮。」另外他為行仔預訂了招牌金錢雞，因狀似一串串銅錢而得名。蕭博士透露這款燒臘材料有肥、瘦豬肉及雞肝，三者串起來一齊燒。當時創作的用意是將被視為「下欄嘢」的食材，以燒味的方法炮製成上菜。要完全品嚐這款燒味的精華，就要好似行仔一樣，將三款食物疊加成三文治般，大大啖咬便可。

行仔品嚐金錢雞燒味。（公關提供）

廖慧儀胡美貽入貨做手信

此外，「孖咇駕到」廖慧儀（Jessica）拍住胡美貽（Nicole）暢遊新界，她們先到屯門食米線，Nicole直言只要想到食米線，就必定幫襯這間店，必點的是招牌豬頸肉，同場還有超過20款小食選擇。Nicole提到米線的湯底鮮甜，秘密在於每日用過百條鮮魚熬製而成。接下來二人驅車來到元朗又新街，幫襯一間老字號糖餅專門店，該店的名物包括花生糖、開心果脆糖及幾近失傳的龍鬚糖。二位女士越食越開心，試食之餘不忘大手入貨做手信。