昨夜將至劇情｜最新追劇日曆／更新時間＋演員角色簡介

《昨夜將至》陸劇又名《遺忘的時光》，改編自同名小說。有王嫦作為編劇，明焱為執導，由佟大為、王佳佳、馬蘇、任重、江疏影領銜主演的一套以犯罪為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《昨夜將至》海報（微博圖片）

《昨夜將至》電視劇情大綱

麵館老闆韓棟（佟大為 飾）與妻子林美月（王佳佳 飾）平靜的生活下暗藏洶湧。林美月曾是夜場的「李榮珍」，如今遭到昔日故友玲姐（馬蘇 飾）勒索威脅；與此同時，韓棟因當初懦弱導致高中同學趙曉琪陷入至暗時刻的二十年秘密，也因神秘人的復仇而被迫揭開。隨著舊友孫海濤（任重 飾）的步步緊逼，這對夫妻頓時被捲入了一場無形的黑暗巨網。

為了擺脱困境，林美月與昔日姐妹阿妹（江疏影 飾）聯手，牽扯出直指權勢滔天孫家的驚天秘密。面對隻手遮天的孫家，韓棟與林美月決定不再被動防守，而是選擇絕地反擊，讓孫家的罪行徹底崩塌。塵埃落定後，夫妻兩人雖迎來正義，但也因過往的無奈以及反擊時的過界行為，最終雙雙入獄服刑。

《昨夜將至》播出更新時間｜最新追劇日曆

《昨夜將至》電視劇幾時播?《昨夜將至》於6月24日播放，一共有12集，由愛奇藝播放。6月24日VIP會員下午6時更新3集，非會員更新1集，6月25日至6月26日，VIP會員每日下午6時更新2集，6月27日至6月28日，VIP會員每日下午6時更新1集，6月29日至7月1日停更，7月2日起，VIP會員每日下午6時更新1集。

《昨夜將至》演員人物

佟大為 飾 韓棟

佟大為飾演韓棟（微博圖片）

王佳佳 飾 林美月

王佳佳飾演林美月（微博圖片）

馬蘇 飾 玲姐

馬蘇飾演玲姐（微博圖片）

任重 飾 孫海濤

任重飾演孫海濤（微博圖片）

江疏影 飾 阿妹