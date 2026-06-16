熾夏劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《熾夏》陸劇，改編自小説《墜落》。有高伽綺、童霜霜、崔曉彤作為編劇，許肇任、黃常祚為執導，由周柯宇、包上恩領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《熾夏》電視劇海報（炽夏官微@Weibo）

《熾夏》電視劇情大綱

為了籌措病重祖母那昂貴的手術費，性格堅毅、骨子裡帶著一股狠勁的學霸周挽（包上恩 飾），決定主動設局去接近陸西驍（周柯宇 飾）—也就是她親生母親現任丈夫的兒子。這段始於利益、帶著刻意討好與隱瞞的親近，卻在朝夕相對間失了控。周挽與陸西驍不可自拔地墜入了愛河，但命運弄人，種種誤會迫使他們在最相愛的年華分道揚鑣。轉眼十載過去，兩人在職場上再度宿命般相遇，並因為一宗撲朔迷離的「工廠事故」而被迫捆綁在一起。在共同尋找這場災難幕後真相的過程中，他們選擇了坦誠與勇敢，決定緊握彼此的手，再也不分離。

《熾夏》電視劇海報（炽夏官微@Weibo）

《熾夏》播出更新時間｜最新追劇日曆

《熾夏》電視劇幾時播?《熾夏》於6月16日播放，一共有29集，由芒果TV播放，會員每日抢先看1集，而非會員每天僅解鎖電視播出的2集，比會員少1集、延遲半天以上。

《熾夏》電視劇追劇日曆（炽夏官微@Weibo）

《熾夏》演員

周柯宇 飾 陸西驍

周柯宇飾演的陸西驍，是叛逆不羈、抵抗家族束縛的陸氏太子爺。他與周挽在互相救贖中萌生情愫，兩人在謊言與真誠中碰撞糾纏，最終解開彼此心結，互相救贖。

周柯宇 飾 陸西驍（炽夏官微@Weibo）

包上恩 飾 周挽

包上恩飾演的周挽，是看似外表乖巧實則敢愛敢恨的學霸少女，在高三那年夏天意外與陸西驍產生聯繫。她為救助重病的奶奶，有意接近母親的繼子陸西驍，試圖籌取手術費。