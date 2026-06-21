劉愷威李曉峰4年情斷　劉丹證實「兒已單身」斥楊冪離婚協議流言

兩岸三地演藝圈當年的世紀豪門婚姻，如今再掀波瀾！大陸頂流天后楊冪12年前大膽閃嫁大她12歲的港星劉愷威並奉女成婚，未料這段婚姻僅維持4年便閃電宣告離婚。4年前，劉愷威高調認愛小8歲的的大陸女星李曉峰，沒想到近年屢屢傳出兩人情變，女方更無預警在社群平台上「將所有恩愛閃照刪得一干二淨」！



18日劉愷威的資深演員老爸劉丹出席公開活動，面對媒體直球對決追問兒子近況，劉丹首度大方證實劉愷威「目前已經恢復單身」，甚至乾脆在鏡頭前幫51歲的兒子大動作公開招親！

劉丹證實劉愷威（左）「目前已經恢復單身」，與李曉峰（右）4年情斷。（微博圖片）

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場面一度超尷尬！51歲劉愷威驚傳情斷劉丹急圓場

日前劉丹在香港出席公開活動時，突然遭到現場記者犀利直球提問：「劉愷威現在還有在拍拖（談戀愛）嗎？」劉丹當場秒回：「沒有！」大方證實兒子的4年戀情已悄然逝去。

由於消息震撼，場面一度陷入尷尬，闖蕩演藝圈多年的劉丹立刻展現高EQ圓場，轉頭笑問另一邊的記者：

你們有沒有什麼好的對象，可以幫忙介紹給他？

引來全場哄堂大笑。劉丹隨後也語重心長地感嘆，兒子今年都51歲了，劉愷威自己好像一點都不急，反而是他這個當爸爸的每天都在為兒子的終身大事著急，乾脆直接在電視鏡頭前幫兒子廣發招親帖。

事實上，劉丹過去對兒子的前新歡李曉峰可謂讚譽有加。他曾數度在媒體面前大讚女方個性爽快、可愛漂亮，而且說話非常客氣、完全不做作，甚至還得意透露，自從兒子跟李曉峰交往後，變得比以前更常大笑，當時劉丹還意有所指地笑稱劉愷威現在「終於懂得看人了！」對於劉愷威與李曉峰的卡關情變，外界傳聞滿天飛。

先前就有香港媒體大爆料，指稱楊冪與劉愷威的愛女「小糯米」非常不喜歡李曉峰，甚至在看到李曉峰的幹練短髮造型時，當場直言「對方留一頭短髮像男生、我不喜歡」，才導致兩人的結婚計畫徹底卡關。對此劉丹先前曾無奈撇清是假新聞：「孫女根本都沒見過對方，又怎麼會不喜歡短髮呢？」

至於網路上瘋傳，當年楊冪與劉愷威離婚時曾簽下極其嚴苛的秘密協議，內容指出「如果劉愷威未來再婚，女兒小糯米的撫養權就必須立刻無條件交回給楊冪」。

劉丹這回也罕見動怒、親上火線開撕假消息，怒斥現在網路上的流言蜚語實在太多，自己根本不方便一一澄清，最後更對著鏡頭嚴肅呼籲大眾：

大家相信我說的啦！這種豪門協議是絕對沒有可能的！

極力捍衛兒子的清白。

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