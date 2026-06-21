高海寧自爆曾被演員對手打了一巴掌　需入醫院治療：我塊面歪咗

撰文：黃梓恒
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最近娛樂圈紛紛爆出不少拍劇期間的時非，有欺凌又有伸脷，原來高海寧都曾經難忘經歷，她接受《一周星星》訪問時說，曾經被人一巴打到「塊面歪咗」。

高海寧曾經被人一巴打到「塊面歪咗」。（公關提供）

在「獨家考古」環節中，馬明和高Ling回看昔日劇集片段，其中馬明對於剛從藝員訓練班畢業後拍攝的首部劇集《碧血劍》印象最深刻，笑言：「因為我做門口兵，跟住就死咗。」還有2000年與黃子華（子華神）合作《男親女愛》，馬明難忘在《小小強》MV中扮甲甴，手持魚骨造型扮彈結他，非常搞笑，而子華神演技了得亦令馬明相當敬佩，故不用開工都要到拍攝現場觀摩對方的神演技。

馬明難忘拍《碧血劍》點滴。（公關提供）
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高海寧自爆曾被演員對手打了一巴掌

至於高Ling則驚爆曾為一個角色感到大壓力，難演到自我懷疑而爆喊：「當時覺得有壓力，掌控唔到呢個角色。」高Ling還揭秘劇集《賭城群英會》與視后佘詩曼（阿佘）的難忘戲，阿佘一個舉動令高Ling大為感動，自此之後就愛上阿佘，視對方為偶像和奮鬥目標。

節目另一精彩位是談「掌摑戲」話題，馬明、周嘉洛及戴祖儀都一致認同寧願被人掌摑，因為不用怕打傷人。至於高Ling則持相反看法，自爆曾被演員對手打了一巴掌，導致「擘唔大個口」，需入醫院治療：「我塊面歪咗。」始終對對手身份保持神秘，更因此不想演被摑的角色。

高Ling曾經被對手掌摑到「擘唔大個口」要入院。
高Ling曾經被對手掌摑到「擘唔大個口」要入院。
高Ling曾經被對手掌摑到「擘唔大個口」要入院。
高Ling曾經被對手掌摑到「擘唔大個口」要入院。
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