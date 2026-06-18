飛常日誌II丨張馳豪漏麒麟臂極搶鏡　倪樂琳大讚高海寧暖心舉動

6月17日晚《飛常II》另外三大焦點，還有張馳豪（Aska）的超級麒麟臂、Aska與鍾柔美（Yumi）「聲夢１同框神同步」，以及「飛常雙Ca」梁凱晴及倪樂琳的「靚靚」演出。



《飛常日誌II》 逢周一至五晚八點半翡翠台播映。（公關提供）

周嘉洛為愛癡迷獨霸K房

劇情講述程日飛（周嘉洛飾）對Carmen（劉穎鏇飾）一見鍾情，長期進入「癡迷」狀態的他，跟舒恩（Yumi飾）及車成軒（Aska飾）在員工休息室唱K時，亦一副「我為卿狂」神遊狀態，更霸住K房屏幕不讓舒恩及成軒唱歌，令Yumi及Aska相當無奈，二人一個不屑埋怨、一個Keep住呆萌地食雞翼，而且無論苦悶或是睥爆周嘉洛的眼神，都是一等一神同步，展現了《聲夢》同屆畢業生的默契！

周嘉洛為愛癡迷獨霸K房。（公關提供）

張馳豪貼心背心大晒「超級麒麟臂」

這場焦點樣除了嘉洛仔的癡迷樣，還有Aska的超級麒麟臂，即使只係輕輕拎住隻雞翼，也能清楚看到他的驕人曲線。問到望落「飛常大隻」的Aska，拍攝前有否特訓令Body線條更完美，Aska受訪時說：「主要比平時著重多咗健身部份同埋功能性訓練。」

估唔到佢同Yumi合拍到咁。（公關提供）

梁凱晴自爆小時候夢想當空姐

另一值得留意的，就是飾演空姐Erica及Jessica的梁凱晴及倪樂琳。在劇中全程擔任「美麗地勤擔當」的梁凱晴與倪樂琳，除經常能與「師姐」劉穎鏇Tiffany（港姐+空姐角色）同場或撐枱腳外，昨晚還遇上旅客惡意施襲事件，發揮機會不少。問到與師姐Tiffany同場是開心還是有壓力，梁凱晴笑言與Tiffany合作感覺輕鬆：「休息同埋等埋位嘅時候，我哋都會成日一齊食嘢、傾偈，又會傾吓想飛邊度去旅行，所以拍嗰陣時，我哋嘅交流會比較自然。」談到首演空姐，梁凱晴笑言第一時間是戒宵夜，並笑言小時候因為覺得空姐制服靚靚，所以曾一度夢想當空姐。

兩位靚女地勤擔當梁凱晴（圖17左）及倪樂琳（圖17右）同「師姐」劉穎鏇有唔少對手戲。（公關提供）

倪樂琳感激高海寧主動道歉

至於首次拍劇的倪樂琳，接受tvb訪問時，坦言拍攝初期感到十分徬徨，並感激對手高海寧及洪永城幫忙：「佢哋都好好人，令我都冇咁驚。」並親爆高海寧其中一件暖心舉動：「我記得我仲係應屆港姐時做過一個訪問，當時主持人即場打畀一個我之前講過好欣賞嘅前輩，佢就係高Ling，當時高Ling做緊嘢好忙冇應到。之後過咗年幾，有一日我哋拍緊嘢休息時，高Ling竟然為呢件事同我道歉。佢話一直都覺得唔好意思，想同我道歉，但其實呢件事已經過咗咁耐，我都差啲唔記得，我冇諗過佢咁上心，又咁照顧我，所以我真係覺得佢好好。」