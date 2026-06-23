愛回家男星讚姜濤被指係「冇嘢撈搵嘢癡」　霸氣回應：留言冇乜腦

姜濤世界巡迴演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026 - MACAU》日前在澳門舉行，其中一首歌唱了歌神張學友的金曲《李香蘭》，有片段被網民放上社交平台threads，引得《愛·回家之開心速遞》男星張景淳留言讚好。

姜濤世界巡迴演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026 - MACAU》日前在澳門舉行。

《愛·回家之開心速遞》男星張景淳。（葉志明攝）

張景淳留言讚好。（threads截圖）

張景淳俾人話「冇嘢撈搵嘢癡」

張景淳在該演唱片段下留言「幾好聽」，怎料卻引來網民的惡意留言，指他：「因為冇得做愛 回家，先去癡埋人哋個邊？」張景淳其後霸氣回應：「呢個留言係無乜腦的。不過你牽扯到愛回家心眼咁壞，覆你。我係TVB藝人，癡乜？會得到乜實際利益你話返我知？threads自動俾我睇，聽到第一句，最後無飛片聽晒，呢首歌唔係容易唱得好或有感覺。而surprise我係姜濤平時唱歌並無呢種感覺，呢次有而且今時今日令一個唔係fans嘅人睇晒幾分鐘片係一定有啲嘢值得。我純粹簡單三個字表達，你地都要陰謀論咁多？心眼何壞。」

張景淳霸氣回應。（threads截圖）

張景淳本是歌手出身

其實張景淳本身是歌手出身，2002年參加新時代電視的《新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽》，後來2003年與莊嘉敏（Selina）和陳逸樵（Wattie）以組合《Cheers》出道組成，曾推出過《十年約會》、《想著你睡不著》等歌曲。今次本以欣賞歌手歌藝的心態留言，怎知道會惹來網民惡意留言。