張景淳與鄭世豪罕見合體談經　重提愛回家USB橋段釣出細龍太現身

撰文：薯條
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日前，《愛·回家》「龔燁」張景淳與「細龍生」鄭世豪於荃灣舉行的玩具展「夢幻聯動」罕見合體談玩具經。同是玩具迷的兩人於玩具展中偶遇後，隨即在社交平台大玩「回憶殺」。張景淳更一度「龔燁」上身，大爆劇中秘聞：「細龍生，難得喺荃灣嘅玩具展撞到，有啲嘢我擺喺心裡面好耐，難得見到你想講返俾你知… 其實Jenny同阿John佢兩個…..👉🏻👈🏻都係….☝🏻係…☝🏻幫雷公嗰邊嘅。🤐」

《愛·回家》「龔燁」張景淳（右）與「細龍生」鄭世豪（左）於玩具展偶遇。（ig@cheungstanley）

張景淳、鄭世豪瘋狂掃貨

當日張景淳以全黑型格造型現身，在擁擠的場內穿梭，手上提著兩大袋戰利品依然意猶未盡。而鄭世豪亦在現場「大出血」，入手多款心頭好。他在社交平台興奮表示，見到馮德倫令DX Bucket Man Zero紀念價值大增，更順便入手了Iron Man Mark XLVI，直言收藏組合「無得頂」，可見兩位大男孩對玩具的熱誠依然爆燈。

張景淳在玩具展上瘋狂掃貨。（ig@cheungstanley）
兩大袋戰利品。（ig@cheungstanley）
鄭世豪與馮德倫合照。（ig@chengsaiho）
鄭世豪的戰利品。（ig@chengsaiho）

重提《愛·回家》「USB」橋段

最令網民驚喜的，莫過於張景淳在貼文中重提《愛·回家》劇中的「USB」橋段，笑言：「我仲有隻收藏多年嘅USB…🥴係..係…係以前教你點氹Jenny嘅攻略，下次俾你.. 🫢🤥」這番話竟然釣出「細龍太」陳思圻（原名：陳偉琪）現身留言：「因為個隻USB 恐嚇左我幾耐啊 😢😢😢係囉，我同啊John 冇野㗎…..真係冇野……都係幫daddy 咋嘛。」，互動極具戲味，引發劇迷無限回憶。

張景淳在貼文中重提《愛·回家》劇中的「USB」橋段。（ig@cheungstanley）
「細龍太」陳思圻和「John」何啟南現身留言。（ig@cheungstanley）
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