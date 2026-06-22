譚耀文憑《正義女神》奪視帝致詞感謝佘詩曼：咁強嘅對手

日前第六屆新時代國際電視節在澳門隆重舉行，這是內地一個表揚演員的頒獎典禮，不少具實力的資深及年青演員角逐各大獎項，其評審委員則由內地藝術表演專家組成。譚耀文憑藉電視劇《正義女神》獲提名《新時代現實題材最佳男主角》獎項並最終獲奬。

譚耀文憑藉電視劇《正義女神》 獲取第六屆新時代國際電視節《現實題材最佳男主角》獎項。（公關提供）

譚耀文擊敗黃景瑜趙又廷奪現實題材視帝

阿譚獲獎後感恩說：「很高興今天可以和大家聚在一起，首先要多謝大會對我的肯定，今次這個獎項競爭非常激烈，對手陣容強大，包括《罸罪2》的黃景瑜、《秋雪漫過的冬天》的趙又廷、《許我耀眼》的陳偉霆、《八千里路雲和月》的王陽。這個獎對我好有意義，我記得剛開始演劇時演古裝較多，幾年後才有機會拍攝時裝劇《壹號皇庭》。」

譚耀文擊敗黃景瑜趙又廷奪現實題材視帝。（公關提供）

譚耀文致詞感謝佘詩曼與幕後團隊

阿譚回想起當初拍時裝劇首天開工，導演便叫Cut，要他講對白時不要成日皺眉頭，他當時真的覺得好hurt，自此以後便用心觀察如何把時裝劇演好 ，「多謝經理人這些年幫我爭取了很多不一樣的角色，令我可以有空間提升演技，多謝TVB給我這個機會，多謝珍姐，多謝監製鍾澍佳再次讓我我演律師，也要多謝在劇中有阿佘這個咁強嘅對手，最後要多謝整個幕後團隊和導演 ，這個獎是我們共同努力得來的成果，多謝大家。」