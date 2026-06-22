Viu劇集《THE SEASON》全套六集上架　林嘉欣全英語飆戲獲封MVP

Viu Original原創劇集《THE SEASON》，不僅是首部進軍美國主流串流平台的港劇，劇集更以高質感的鏡頭語言顛覆了傳統港劇的風格，將鏡頭對準香港上流社會的隱秘暗湧 。



Viu Original《THE SEASON》全套六集已在Viu上架。（公關提供）

《THE SEASON》劇情全實錄

Viu原創劇集《THE SEASON》以香港頂尖權貴代表——Hext家族在盛夏開啟的奢華社交生活為軸心，劇集在維多利亞港粼粼波光的盛夏拉開帷幕，Hext家族為其新落成的超級豪華遊艇舉行下水禮及名流派對，此時從美國來港、看似天真無害的暑期實習生Cola（Jessie Mei Li飾）被老闆Carrie（盧靖姍飾）帶上遊艇參加派對，正式闖入這個頂級富豪的社交圈。然而香檳與華服背後，Cola的眼神寫滿復仇的恨意；上流社交圈女王Fiona Hext（林嘉欣飾）察覺到這位不速之客的異樣，一場暗流湧動的序幕正式拉開。

Viu Original《THE SEASON》已華麗登場。（公關提供）

其後鏡頭轉向充滿階級與財富博弈的沙田馬場賽馬日，Cola開始展現其高超的心理戰術，她敏銳地捕捉到名流之間脆弱的利益同盟與社交矛盾，更巧妙地利用Hext家族內部與外圍新貴的張力，成功借力打力，將自己更深地埋入Hext家族的社交圈子；另一邊廂，劇集也揭示了Cola的真正動機：她前往香港仔監獄探望父親李嘉麟（吳嘉龍飾），揭露22年前的一宗關於Hext家族隱藏已久的秘密。

錢裕揚與盧靖姍。（公關提供）

隨著Cola逐步接近Hext家族，促使其家族內部因恐懼而分崩離析，遊艇發生爆炸，到底她的復仇計劃終於可以宣告完成了嗎？

林嘉欣與Anson Lo、Marf共舞。（公關提供）

看點一：香港靚景面向世界

Viu原創劇《THE SEASON》在香港實景拍攝，劇組史無前例獲准進入沙田馬場拍攝，更租下豪華遊艇、駛進西貢及港島南區的避風塘實景拍攝。從維港璀璨天際線、沙田馬場的緊張氣氛，到南丫島海鮮市場，劇集將這座「地球上最上鏡的天際線之一」化作故事中不可或缺的亮點；但《THE SEASON》並未止步於奢華場景，鏡頭同樣深入麵店、街市和大排檔，呈現繁華背後的常民生活。Toby Stephens直言：「這部劇只能在香港發生。」林嘉欣也大讚劇集捕捉了城市獨特魅力，這種奢華與貼地的強烈反差，正是香港最真實的面貌，《THE SEASON》讓獨有港味面向全球，讓全世界觀眾體現香港中西文化交融、新舊傳統傳承的面貌。

林嘉欣與Toby Stephens演活Hext家族顯赫。（公關提供）

看點二：林嘉欣全英語演出獲封MVP

金馬影后林嘉欣挑戰全英語對白，她形容角色Fiona是「另一個自己，似一隻鷹」，這份快、狠、準的氣場，化為凌厲如劍的眼神和話中有話的語氣。有影評盛讚她「不僅是吸引香港觀眾開劇的熟悉面孔，也是《THE SEASON》序幕的MVP」。

林嘉欣霸氣獲讚，（公關提供）

看點三：星光熠熠的國際級陣容

《THE SEASON》雲集林嘉欣、《太陽召喚》Jessie Mei Li、《波西傑克森》Toby Stephens、《我的超豪男友》吳育剛、Kōki,等，角色自然地在英語和粵語之間流暢切換，更凸顯了香港作為國際都會的獨特文化底蘊！

Jessie Mei Li飾演Cola展現其高超的心理戰術。（公關提供）

看點四：豪門復仇 x 夏日爽劇

外媒《Variety》以專文盛讚《THE SEASON》，形容劇集是「夏季電視劇的完美開端」；《Hollywood Reporter》則以「有點曲折、有點趣味」來定位，認為它是恰到好處的夏季消遣；《Forbes》則指出《THE SEASON》擁有「獨特的美學風格」。正如劇評所言，在炎炎夏日，有時你需要的不是沉重的史詩巨作，而是一杯冒著氣泡的香檳，《THE SEASON》正是這樣一場恰到好處的視覺盛宴。

林嘉欣泳裝上陣。（公關提供）

林嘉欣演技獲網民激讚「果然是影后」

除了備受國外媒體推崇，不少觀眾對於林嘉欣的演出亦給予一致好評：「果然是影后」、「林嘉欣氣勢逼人」、「她面對Kōki,的凌厲眼神令人難忘」，有人大讚她和Kōki,演母女夠新鮮；亦有Kpop迷捕捉到熱爆女團idle泰國成員Minnie在第二集的驚喜演出：「這是甚麼夢幻聯動」、「Kōki,是Minnie的小粉絲嗎」！劇中亦雲集盧瀚霆（Anson Lo）、邱彥筒（Marf）和香胤宅（Lyman）等香港人氣偶像，絕對值得一看！《THE SEASON》的製作亦都得到香港網民大讚是香港之光：「製作認真，斥資巨款，連海洋公園都可以包起」、「拍得香港好靚」、「希望有更多香港製作可以打入國際市場」。