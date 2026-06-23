賈曉晨為樊少皇慶生甜笑依偎　JJ凍齡狀態驚人膚質白皙不輸少女

43歲賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」，組成四口美滿之家。擁有一半回族血統的賈曉晨，婚前是圈中公認的高顏值女神。婚後她逐漸將生活重心轉移至家庭，專心相夫教女，其間亦會偶爾接拍劇集，一家四口現居內地，生活低調而幸福。



甜蜜的一家四口。（IG@jj_fatumai）

甜蜜慶生獲網民激讚

近日樊少皇迎來53歲生日，賈曉晨在社交媒體分享一家四口為老公慶生的溫馨合照。相中所見，她精心準備了寫着「Louis 生日快樂」的精緻蛋糕，她當日以一身簡約休閒打扮示人，頭戴棒球帽，依偎在丈夫身邊，臉上掛着甜美笑容。更叫人驚艷的是，已為人母的她膚質依然白皙細嫩，五官精緻不見歲月留痕。不少網民亦在評論區紛紛送上祝福，留言大讚二人愈來愈有「夫妻相」，並大讚：「看起來好幸福」、「非常浪漫」。不過，在一家四口的生日大合照中，兩個囡囡卻各有各忙——長女「小飯兜」全程低頭專心玩手機，完全沒有看鏡頭；細女「小飯團」同樣被其他事物吸引，視線飄向他處，結果留下了一張最自然、最真實的全家福。

賈曉晨幫樊少皇慶生。（Weibo@JJ賈曉晨）

女兒遺傳高顏值基因

除了家庭生活外，賈曉晨近年成功轉型為KOL，不時在社交媒體分享親子日常與生活點滴，吸引大量粉絲關注。兩個寶貝女兒的高顏值亦經常成為焦點——大女兒五官精緻，雙眼泪汪汪，氣質十足；小女兒則精靈活潑，模樣軟萌可愛。每次她上載女兒的照片，都會引來大批網民留言激讚，紛紛誇獎兩姊妹完美遺傳了父母的優良基因，長得漂亮又可愛。