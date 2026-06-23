高海寧新劇專訪片惹負評被緊急刪除　受訪新髮型妝容被批嚴重炒車

TVB女神高海寧一向以一頭招牌長髮配以性感知性的形象示人，深受觀眾喜愛。近日她為迎接夏日，大膽挑戰了全新剪裁的「齊蔭短髮」造型。沒想到日前一段專訪影片曝光後，卻因為妝容與燈光問題引發網民瘋狂熱議，留言區瞬間被排山倒海的負評攻陷，最終更導致該則貼文被極速刪除，事件發展令人始料不及。

高海寧全新短發造型。（IG@sammkoling）

專訪影片妝髮雙重翻車遭網民質疑

事緣一段高海寧分享歐遊趣事的專訪影片在社交平台發布。片中的高海寧頂著全新齊蔭短髮造型亮相，惟影片的燈光和化妝配搭被指嚴重「炒車」。在鏡頭的捕捉下，高海寧的面部輪廓看起來較平日異常浮腫，加上厚重的齊蔭劉海令原本的包包面更加明顯。此外，片中的鼻影亦被指過於誇張死板，令整體造型與大眾印象中精緻美艷的性感女神形象大相逕庭，影片一出即時引來全網關注。

高海寧專訪影片曝光後留言區即時淪陷 。（FB@TVB）

一眾網民隨即在留言區瘋狂開火，字字有骨。有人將矛頭指向髮型，狠批「呢個髮型唔多襯你」、「成個阿梅咁！」，甚至炮轟其造型團隊「同你有過節吧！」言論非常刻薄。

貼文極速消失急補救

面對留言區在短短數小時內迅速淪陷，主辦方及相關平台在巨大的輿論壓力下，果斷將該則專訪貼文悄悄全面刪除。外界普遍解讀，此舉是為了保護藝人形象的緊急公關補救措施。對於新造型引來的軒然大波，高海寧本人日前隨即大方回應。她透露純粹是一直很想嘗試劉海效果。早前她為了內地雜誌遠赴峇里島拍攝外景時，才決定大膽試新。她強調這個劉海造型是為了迎接夏日而悉心設計，純屬個人喜好，希望大家不要過度揣測。

馬國明曾力讚極具減齡效果

其實高海寧這個齊蔭短髮Look並非首次公開見街。早前她與馬國明在機場出席宣傳活動時，就已經以這個全新造型高調現身。當時同場的視帝馬國明更對高海寧的新髮型給予極高評價，在傳媒面前公開力讚造型有超強的減齡效果。馬明當時更搞笑地表示「後生晒，做得我個囡！」，力挺老友。由此可見，同一個造型在不同的場合以及不同的燈光折射下，呈現出來的視覺效果可以有極大的偏差。