邱芷微無懼《愛·回家》落幕失業潮　自爆曾遭熟人走數險交學費

憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》「賈名媛」一角成功入屋的藝人邱芷微（Chelffy），日前獲邀擔任香港地產代理總商會晚宴的壓軸表演嘉賓。當晚她以一身閃亮搶眼的造型隆重登場，在台上又唱又跳。期間她更應大會特別要求，獻唱《愛·回家》的經典主題曲《擁抱愛》，更主動落台與現場觀眾近距離互動，全場氛圍瞬間被點燃，獲台下嘉賓一致大讚。

邱芷微日前獲邀擔任晚宴的壓軸表演嘉賓，她以一身亮眼造型登場。（IG@chelffy）

《愛·回家》落幕邱芷微無懼「失業潮」

隨住長壽處境劇《愛·回家》即將迎來圓滿落幕，唔少心繫劇集的網民都開始幫一眾演員擔心，憂心大家會變相面臨「集體失業」。不過，心態正面的邱芷微對此就有另一番豁達的體會：「我認為係將自己放大去更多舞台，邊一個舞台需要我，我都可以演出。」邱芷微坦言，自己對「賈名媛」這個角色內心充滿感恩，能夠成為《愛·回家》這個大家庭的一員，絕對是她演藝生涯中極之珍貴同美好的經歷。而近來頻頻接下商演的她，亦好開心可以重新以歌手身份同觀眾面對面直接交流。她笑言拍劇同商演各有各好，拍劇是「入屋」，而商演就是「埋身」，兩種感覺都喜歡。

驚爆曾遭朋友「走數」

雖然演藝事業發展順遂，但邱芷微透露早前曾遇上朋友的「走數」風波。談到這次不愉快的經歷，她笑言當作是交學費，慶幸自己「經一事長一智」：「好彩最後都順利收到錢！不過事後好多圈中前輩朋友都有特別提點我，話以後接工作盡量都唔好收支票，避免有人心術不正出『蠱惑招』。尤其係依家經濟環境唔係咁好嘅時候，自己真係要學精啲。」