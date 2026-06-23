愛·回家丨呂慧儀終於升呢做人母喜訊　楊明唐三藏上身變身羊咩咩

《愛·回家之開心速遞》講到熊若水（呂慧儀飾）與龔燁（張景淳飾）終於升呢做人父母，Rebecca（沈可欣飾）、高栢菲（湯盈盈飾）、Andy（崔錦棠飾）等人得悉喜訊後，爭相表示要做BB契媽、契爺，唯獨龍力蓮（林淑敏飾）聽後氣沖沖離去，眾人擔心她妒忌若水，即刻發起「保B」行動…...力蓮被誤會「折磨」若水，親赴熊家向熊樹根（劉丹飾）澄清謠言，並設法支開樹根，趁屋內無人時另有所圖…...

呂慧儀終於升呢做人母喜訊。（官方提供圖片）

林淑敏奇招求孕

6月22日一集爆笑點絕對落在若水和大小姐身上。若水佗B後受盡「高等級呵護」，「小風扇」、「道路安全燈」、「保鑣開路」等應有盡有，令她每刻均猶如「太后出巡」，難怪笑到見牙唔見眼。至於受若水「啟發」的大小姐，為了懷孕成功，她在若水床上不停吸胎氣及滾床單，動作似足可愛小狗，配以林淑敏喪笑高歌：「好媽媽，我係一個好媽媽...…」畫面夠晒經典。

「龔水CP」終於要做爸爸媽媽喇！（官方提供圖片）

楊明唐三藏上身突變「羊明」

今個星期共有三個單元圍繞「龔水CP」，除昨晚一集，還有「最好的胎教」及「我的24個老婆」。「胎教」劇情講述熊樹仁（單立文飾）及金城安（周嘉洛飾）經常吵鬧，或會對若水BB產生不良影響。虹豆沙湯遠（楊明飾）為了改善2人「狗咬狗骨」行為，每當見到他們爭吵，便「唐三藏」上身使出「羊咩咩大法」，在2人耳邊不斷唸咒「咩咩…...」，令「惡狗」瞬間變「純羊」，畫面爆笑，楊明變「羊明」絕對值得期待。

虹豆沙湯遠出現猶如「唐三藏」上身。（官方提供圖片）

至於「24個老婆」劇情講述熊若水佗B後性情大變，更衍生多重人格，情緒化得難以侍候，連番上演「大喊包」戲碼，Even食個雞扒都會「咆哮式大喊」、鬧人及追劇時又會「扁嘴喊」及「傷心喊」，一連串花式喊法極考呂慧儀演技。想睇若水懷孕後發生的一連串爆笑又感人故事，就要繼續留意《愛·回家》喇！