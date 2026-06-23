何超儀旗下男神Iman曼谷簽書極火爆　印尼粉絲專程到場購買求簽名

何超的852電影公司力捧的男神Iman自去年推出詩相集《Lost in Your Eyes》，便展開東南亞巡迴宣傳，日前終來到泰國曼谷，在當地最時尚商場Paragon盛大舉行簽書會，吸引逾200名賓客到場，其中包括當地新進男團Potter、女藝人Crazyrir、選美佳麗及演藝界人士等，場面熱鬧非常。何超與丈夫陳子聰，以及導演彭順親臨支持，更首播電影《拾荒法師》特別預告片，活動最終因商場關燈才告結束，歷時長達四小時，成為一場盛況空前的簽書會。

Iman詩相集《Lost in Your Eyes》巡迴曼谷站。（公關提供）

活動獲得泰國政府高度重視

由於《Lost in your eyes 》當日曾在泰國取景拍攝，故是次活動獲得泰國政府高度重視，泰國旅遊發展局局長及電影發展局局長等多位文化產業領導人均親自出席支持，期望吸引更多香港影視團隊前往泰國拍攝合作。何超夫婦與Iman盛裝登場，活動一開始已氣氛高漲，大批演藝界人士及粉絲到場撐場，不少人向何超及陳子聰表達合作意願，希望參演何超即將開拍的新片，並與Iman合作演出，令簽書會場面極為熱烈。

大合照。（公關提供）

8歲小女孩主動清唱一曲聲線清澈動人

活動期間，主持邀請何超夫婦及Iman擔任現場互動嘉賓。其中一位8歲小女孩表現最為突出，她主動清唱一曲，聲線清澈動人，獲得何超、陳子聰、Iman及彭順導演一致讚賞。何超即時要求小女孩留下聯絡資料，方便日後聯絡，並特別與她合照留念。其後，何超三人更應眾人要求，逐一與各藝人及粉絲合照及簽名，場面溫馨熱烈。

何超儀，Iman及小女孩三人合照。（公關提供）

Iman昔日當醫生曾計劃組織粉絲團遊歷世界名城

Iman對泰國粉絲的熱情深感驚喜，他從少年時代開始創作詩歌及心靈雋語，多年來在網上累積不少國際粉絲。是次活動中，多名粉絲專程從印尼到場購買《Lost in Your Eyes》，並要求簽名留念。原來Iman昔日當醫生時，曾計劃組織粉絲團遊歷世界各國名城，由熟悉歴史的他親任導賞員，講解各古城文化歷史。何超得知Iman這個想法後笑言，Iman粉絲遍佈各地，可將此計劃發展成一門生意，必定其門如市，生意興隆。

現場的粉絲都好熱情啊。（公關提供）

現場首播《拾荒法師》預告

大會更在現場首播電影《拾荒法師》的預告片，眾人對彭氏兄弟的凌厲影像及何超的破格演出均大表讚嘆。導演彭順及Iman表示，《拾荒法師》的第二集已拍竣，更有意把這個題材發展成多元宇宙的系列電影，台下不少演藝界來賓均爭相表達希望參與演出的意願。導演彭順更打趣表示會公開手機號碼方便聯絡。

現場首播《拾荒法師》預告。（公關提供）

泰國傳統民族舞蹈及歌唱表演增添特色

大會亦安排泰國傳統民族舞蹈及歌唱表演，為活動增添特色，何超夫婦對當地的熱情招待深表感動。活動尾聲時，一對俄羅斯演員夫婦途經商場，認出何超及陳子聰後上前交流演藝心得，討論投入，眾人直至商場燈光熄滅才依依不捨離開。這場歷時四小時的超長簽書會兼記者會，也終於在一片歡呼聲中結束。