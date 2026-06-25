趙露思驚喜探班《霧裡青》豪請全組　揭秘與製片人張君波伯樂情緣

正值李現、張婧儀新劇《霧裡青》如火如荼趕拍之際，日前，內地95小花趙露思突然帶同大批飲品及消暑甜品到場探班。現場擺設的宴客分量驚人，足足排滿了一整張巨型長檯，作風相當豪爽。消息一出隨即引來網民熱烈討論，不少人紛紛大讚她出手大方、為人用心。據悉，今次探班並非無緣無故。原來該劇的總製片人張君波與趙露思淵源極深，正是當年一手促成爆款劇《偷偷藏不住》的關鍵幕後推手。趙露思此行明顯是飲水思源，親自到場答謝這位當年的伯樂。

趙露思探班《霧里青》。（小紅書@42954404331）

製片人原來早於五年前結緣

張君波與趙露思的緣分始於更早期的內地劇集《哦！我的皇帝陛下》。當年張君波在哇唧唧哇（公司）開拍首部作品，女主角人選多達十幾位，經過三、四輪篩選，選角團隊一見到趙露思便即場拍板，直言這個女孩特別有「靈氣」，雖非科班出身，反而沒有太重表演痕跡，狀態真實而富感染力。五年後，張君波籌拍《偷偷藏不住》，在選角時她始終認定趙露思是女主角「桑稚」的唯一且最佳人選，最終劇集火爆全網，證明了其獨到眼光。張君波曾形容趙露思是「感受型演員」，能把個人理解與角色融為一體，讓觀眾完全相信角色的真實性。

趙露思在《偷偷藏不住》中飾演桑稚。（《偷偷藏不住》電視劇劇照）

張君波曾形容趙露思是「感受型演員」。（小紅書@rosy1109）

李現求婚戲路透滿天飛

除了趙露思驚喜探班的焦點外，《霧裡青》連日來亦因男主角李現的求婚戲路透而成為網絡熱話。劇情講述李現帶領張婧儀走到田園郊區，在精心佈置的一片花海之中，手捧藍色鮮花單膝跪地求婚，場面唯美又浪漫。據透露，該場戲的對白極長，不少劇迷已瘋狂預測，這將是李現繼《去有風的地方》後，又一教科書級的經典告白場面。網民看過路透後，紛紛激動留言大讚「好幸福」、「超甜」，對劇集播出充滿期待。而男主角李現隨後因參與世界盃相關活動，需暫時離組前往美國，但在出發前他已率先趕工完成這場重頭戲，令觀眾更加翹首以待。

現場好唯美啊！（小紅書@beini071228）