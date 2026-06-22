陸劇男星陳賀霖為接廣告稱拍吻戲遭女演員傳染口臭　網怒罵無底線

中國大陸一名男演員陳賀霖，日前發文宣稱拍吻戲後，被女演員傳染得了口臭，早上起床嘴巴裡開始出現酸味及苦味，甚至連戴口罩都能聞到一股隱隱的腐臭味。



不過，該篇貼文疑似是為了業配口腔產品，引發大批網友批評，「為了接廣告毫無底線」。

陳賀霖發文稱拍吻戲遭女演員傳染口臭。（微博圖片）

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陸男演員聲稱拍吻戲遭女演員傳染口臭

陳賀霖13日在微博上發文聲稱，當了5年的特約演員後，好不容易拿到一個第2男主角的劇本，結果拍吻戲被女演員傳染得了口臭。

並表示說出來自己都覺得離譜，但在此之前別說是口臭，早上起來嘴巴都沒什麼味道，豈料跟女方拍了一週的親密戲後，早上嘴裡就開始出現酸味和苦味，連戴口罩都能聞到一股隱隱的腐臭味。

陳賀霖還提到，那一陣子為了去除口臭試了許多方法，雖然有點作用，但不到半小時又開始出現味道，直到殺青嘴裡的臭味也越來越重，心態也連帶受到影響，害怕會影響後續的合作，連殺青宴都沒去，就直奔醫院進行口腔檢查。

陸男演員疑似是為業配口腔產品 遭網炎上：看起來更惡臭

然而，文末卻出現了口腔產品的相關業配，引來大批網友批評，懷疑陳賀霖捏造事實，

「比口臭更可怕的是，這些演員為了接廣告，捏造了一個事實，這看起來更惡臭」

「為了接廣告需要造謠女演員嗎？以後誰還敢跟他拍親密戲」

「毫無底線的廣告」



爭議在網路上持續延燒，目前陳賀霖本人尚未做出正面回應。

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