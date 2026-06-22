辛芷蕾發聲明否認搶梁朝偉C位　主動讓位竟遭網民惡意截圖拼接

上海國際電影節日前盛大舉行，康城影帝梁朝偉與威尼斯影后辛芷蕾時隔近20年，以評委身份再度同框踏上紅地氈。然而在大合照環節，辛芷蕾卻無端捲入「搶佔C位」的輿論風波。隱忍多日後，辛芷蕾工作室於6月21日正式發布律師聲明反擊，其「顧全大局」的公關策略更贏得全網一致盛讚。

梁朝偉與辛芷蕾日前現身上海國際電影節。（微博@辛芷蕾）

辛芷蕾被批心機搶C位

當日紅地氈大合照時，風波純屬一場因誤會與惡意剪輯交織的鬧劇。真實情況為評審團主席梁朝偉較晚抵達合照區，辛芷蕾與在場評審第一時間主動指引，將前排預留的核心C位讓予梁朝偉。因梁朝偉站定後恰好遮擋後排的辛芷蕾，一旁的導演管虎輕拍其手臂示意側移避免擋臉，辛芷蕾全程保持微笑配合。部分網民將此正常互動惡意截圖、拼接，捏造出「心機搶C位」或「被排擠挪出C位」等不實謠言。

辛芷蕾遭部分網友將上述正常互動片段惡意截圖、拼接曲解。（微博@辛芷蕾）

辛芷蕾全網蒐證追究到底

面對已呈現組織化、規模化特徵的網絡造謠，辛芷蕾工作室於6月21日正式發出聲明，強調當日所有站位與流程均嚴格遵循官方統籌安排。目前，工作室已委託律師完成全網侵權帳號及連結的蒐證，後續將根據情節輕重採取民事訴訟、行政報案等方式追究法律責任。這亦是辛芷蕾入行以來，首次因網絡謠言大動作採取法律維權行動。

辛芷蕾被指「搶佔梁朝偉C位」。（微博@辛芷蕾）

落款日期展現「影后格局」

此次維權最受大眾矚目的焦點，在於聲明書上的落款日期其實是事發當日6月13日。辛芷蕾團隊早已備妥聲明，卻特意推遲至電影節閉幕後才發布。此舉被外界解讀為不願因個人風波模糊國際電影節的官方焦點，這番「先顧大局再算帳」的高情商操作，成功將負面抹黑逆轉，獲網民大讚「能屈能伸、格局滿分」。