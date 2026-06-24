陳展鵬做廿四孝奶爸貼心幫女綁鞋帶　遭小豬比強吻命令：唔准講嘢

適逢父親節，影帝陳展鵬偕太太單文柔，帶同女兒「小豬比」到向日葵花田遊玩，親近大自然。其後陳展鵬亦於個人社交平台發布父女同遊的溫馨短片，並留言：「先送給大家一個正常版嘅父親節，祝願各位父親節快樂！享受有女兒嘅日子！」



陳展鵬偕太太單文柔，帶同女兒「小豬比」到向日葵花田遊玩。（IG@smyphoebe）

陳展鵬化身「廿四孝奶爸」為女兒蹲身綁鞋帶

在陳展鵬分享的第一段影片中，只見他身處向日葵花海，因擔心女兒的鞋子沾到泥土，便一把將女兒抱起跨過泥溝。這位「廿四孝奶爸」不僅細心地為女兒擦汗、噴防蚊液，更親自蹲下身子幫她綁鞋帶，畫面顯得格外溫馨。

陳展鵬化身「廿四孝奶爸」為女兒蹲身綁鞋帶。（IG@rucochan）

「小豬比」變身霸道總裁強吻陳展鵬

陳展鵬隨後加碼上傳第二支互動影片，才是真正的重點。只見女兒「小豬比」變身霸道總裁，強勢將爸爸推倒在沙發上瘋狂索吻。每當陳展鵬試圖開口，就會秒被小豬比用小手指摀住嘴巴，甚至還大聲命令爸爸：「唔准講嘢！」被強吻的陳展鵬雖然表面上滿臉無奈，但眼神卻藏不住滿滿的幸福，畫面既溫馨又搞笑！

「小豬比」變身霸道總裁強吻陳展鵬。（IG@rucochan）

「小豬比」變身霸道總裁強吻陳展鵬。（IG@rucochan）

單文柔大讚陳展鵬溫柔奶爸

作為媽媽的單文柔，隨後也在社交平台上傳了一家三口出遊的照片。她笑稱，一見到這片花海，就連平時給人感覺好酷的展鵬，也瞬間變身超級溫柔的爸爸，任由女兒「小豬比」擺佈惡搞。單文柔也坦言，放假帶孩子出門，最怕的就是在商場裡人擠人，此時看見女兒在向日葵花田裡無拘無束地奔跑，自己的心情也跟著變得格外愜意。

單文柔大讚陳展鵬溫柔奶爸。（IG@smyphoebe）