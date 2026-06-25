傳TWICE定延將離巢JYP　有望轉投親姊孔升妍經紀公司做邊佑錫師妹

韓國人氣女團TWICE的合約動向備受外界關注。今日（24日）韓媒驚傳成員定延或將離開老東家JYP Entertainment，轉投親姊姊孔升妍所屬的經紀公司Varo Entertainment。



韓國人氣女團TWICE的合約動向備受外界關注。（IG@twicetagram）

韓媒驚傳定延或將離開JYP Entertainment。（IG@jy_piece）

傳轉投親姊孔升妍公司做師妹

據韓國業界消息指，定延合約即將到期，有傳她無意續約，下一站將加入親姊姊、演員孔升妍所屬經紀公司。此外，該公司旗下還坐擁憑《背著善宰跑》爆紅的男神邊佑錫、《魷魚遊戲》李瑜美及實力派男星晉久等知名演員，星光熠熠陣容強大。

韓媒驚傳定延或將離開JYP Entertainment。（IG@jy_piece）

孔升妍曾參演《21世紀大君夫人》。（MBC圖片）

孔升妍和定延是親姐妹。（IG@0seungyeon）

曾飽受恐慌症折磨食藥致身材暴肥

事實上，定延過去曾因健康亮紅燈而數度停工。她曾因頸椎間盤突出，加上嚴重恐慌症與心理焦慮而全面暫停活動。當時她因服用含有類固醇的藥物作治療，副作用導致其身材嚴重水腫、身形暴脹，令大批粉絲相當心痛。

TWICE定延曾因服藥副作用發胖。（IG@jy_piece）

TWICE定延曾因服藥副作用發胖。（IG@jy_piece）

雙方公司齊發聲回應最新續約進展

對於今次轉會傳聞，Varo Entertainment大方承認雙方曾有接觸。該公司強調現階段仍需審慎處理，並表示：「我們最近與相關人員舉行了會面」，隨後補充說：「關於專屬合約，尚未最終確定任何事項。」

而定延目前的經紀公司JYP Entertainment亦向傳媒交代：「TWICE目前正在討論續約事宜，我們將在尊重成員們共同意願的同時，繼續進行謹慎的討論。」