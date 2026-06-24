BLACKPINK Lisa傳與LV三公子分手　自爆「常心碎」真相曝光

BLACKPINK成員Lisa的感情動向一直備受粉絲關注。日前，Lisa登上雜誌《Vanity Fair》封面並接受專訪，雖然其團隊對感情事保密功夫做到足，但雜誌內文卻直接揭露其感情現況，直指她與LVMH集團三公子弗雷德里克·阿爾諾（Frédéric Arnault）似乎已經分手。



Lisa登上雜誌《Vanity Fair》封面並接受專訪。（IG@lalalalisa_m）

雜誌內文直接踢爆分手消息

據悉，Lisa公關團隊在訪問前已嚴陣以待，表明希望避談任何私人感情問題，而Lisa在受訪期間亦未對戀情傳聞做出任何回應。然而，令人意外的是，《Vanity Fair》在刊出的報導文章中，竟直接寫道Lisa與Frédéric Arnault自2023年中傳出緋聞後，「如今似乎已經分開」，更引用眼尖粉絲的發現，指出男方絕跡於Lisa今年的生日派對。雖然這段「分手描述」並非出自Lisa親口證實，但網民認為該文章刊登前定必經過團隊審核，既然內容能完整曝光且未被要求修改或刪除，某程度上已被視為對分手傳聞的間接默認。

今年Lisa生日，LV三公子並沒到場。（IG@lalalalisa_m）

今年起兩人0互動。（IG@frederic.arnault）

玩測謊機自爆「常心碎」

除了拍攝照外，Lisa當日亦進行了快問快答環節，更要親自接受「測謊機大考驗」。其間，出題者正面挑機，追問她過去是否經常充當「負心女」傷害他人感情。Lisa聽後隨即失笑，並堅決否認道：「不，才沒有。我覺得…我才是那個常常在心碎的人。」

而測謊機當場證實Lisa並無說謊，顯示其回答純屬百分之百的真心話。這番落寞的真心對白曝光後，隨即引來大批敏感的網民捕風捉影，紛紛揣測在這段感情當中，Lisa極有可能才是「被分手」、慘遭男方狠甩的一方。

Lisa接受測謊機大考驗自爆「常常在心碎」 。（YouTube@Vanity Fair）

慶生缺席現情變蛛絲馬跡

其實兩人情變早有跡可尋。回顧這段自2022年因演唱會互動傳出的緋聞，兩人曾多次被拍到同遊度假、共赴時裝週，甚至跨年見家人。但到了今年3月Lisa生日時男方缺席，打破過往陪伴常態；4月起，三公子不再點讚Lisa任何社交平台動態，其兄長更直接取消關注Lisa；5月Met Gala慶功派對上，Lisa再與男模貼臉合照，令情變傳聞愈演愈烈。

網友發現4月份以來LV三公子不再點讚lisa。（微博圖片）

LV三公子家族的哥哥IG已經取關Lisa。（微博圖片）

Lisa衝事業預告明年拍浪漫喜劇

雖然情場失意，但Lisa在專訪中透露了未來的個人發展計劃，決定全力衝刺事業。她透露「新專輯已進入早期錄音階段，將配合接下來的拉斯維加斯駐場演出」；同時亦確認「主演兼製片人的Netflix愛情喜劇電影正在籌備，預計明年上半年開拍」。