愛回家男星自爆拍一場戲要跪足七日　曾被有靠山演員惡意玩弄

陳榮峻在TVB皇牌處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演「譚道德」，與戲內外都是太太的「譚何容儀」吳香倫模範夫妻形象入屋，又有「御用公公」之稱。近年他開始北上發展，除了跟「明星足球隊」踢波，還有在內地社交平台抖音拍片，講講自己以前的經歷，最近他在片中更自爆有一場戲竟要跪足七日。



《愛‧回家之開心速遞》中陳榮峻飾演譚道德。（截圖）

辛酸事一籮籮

陳榮峻在片中向觀眾回憶當年拍攝《天龍八部》的點滴，他指許多觀眾在看第一集開場的時候，只見到畫面上「好多人騎馬啊，又打啊」，在熒幕前看起來只有一分多鐘，但原來背後「拍了七天」。他不禁反問：「一分多鐘的鏡頭要拍七天，這麼多個演員是不是好辛苦？」更笑言：「趣事就冇喇，辛酸事就有」。

陳榮峻笑言：「趣事就冇喇，辛酸事就有」。（片段截圖）

一場戲要跪足七日

而在眾多戲份當中，陳榮峻表示最令自己印象深刻的，是一場聲討主角喬峰的重頭戲。他透露，為了配合那場戲的拍攝進度與不同鏡頭的調配，他需要長時間維持同一個姿勢，結果「我跪了七天，七個工作天」。他重申，僅僅是為了一場戲，自己就這樣整整跪了七個工作天，無奈地說：「那你說辛苦不辛苦呢？」

陳榮峻指一場戲要跪足七日。（片段截圖）

陳榮峻曾在TVB被後台演員戲弄

陳榮峻在加入TVB前，曾經做過龍虎武師、冷氣師傅和的士司機。有一次他開的士時獲霑叔邀請入行，順利從訓練班畢業，當年陳榮峻29歲。陳榮峻加入TVB後第一部劇集，在《楚留香之蝙蝠傳奇》擔任男二，男主角是紅透半邊天的三哥苗僑偉，在《江湖浪子》、《廣東鐵橋三》都擔任重要角色，但是因要供樓打散工，他拒當男一。陳榮峻加入TVB十多年後曾被人戲弄，他曾接受《香港01》訪問時指，當年有位演員惡意地發出噪音影響他入戲，可是對方有兩個很強大的後台，陳榮峻因女兒要出國讀書，沒有因一時之氣離開，但卻不忿多時。