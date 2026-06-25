鄧麗欣前度王子邱勝翊再幽會人妻粿粿　女方連踩兩日千萬豪宅

鄧麗欣前男友、台灣男團「棒棒堂」出身的「王子」邱勝翊，去年驚爆與已婚女藝人粿粿（江瑋琳）發展婚外情，遭女方老公范姜彥豐憤而告上法庭。今年4月，法院正式判處王子與粿粿須連帶賠償原告100萬新台幣（約24.8萬港元）。

邱勝翊因介入范姜彥豐（圖）與粿粿的婚姻，被法院判決需賠償100萬新台幣（約24.8萬港元）。（范姜彥豐Facebook）

本以為百萬罰金能讓這段不倫戀畫下句點，怎料未夠兩個月，兩人再被台媒踢爆私下暗度陳倉！粿粿被直擊連續兩日進出王子的南港千萬豪宅，甚至一待就是數小時。

粿粿（江瑋琳）日前已經拍片道歉。（IG@meiguo.c）

粿粿4小時豪宅密會王子 翌日同步駕車離場

根據台媒《時報周刊CTWANT》的最新報道，這對緋聞情侶近日在王子的台北南港豪宅內頻繁密會，行蹤更是全程被拍下。

6月16日，粿粿被目擊獨自駕車前往王子位於台北市南港區的千萬豪宅。她在屋內逗連了長達4個小時，隨後才驅車離開前往接女兒放學。翌日中午，王子被直擊駕車離開該寓所前往新北市探望朋友；與此同時，粿粿亦被拍到從該豪宅的地下停車場駕車離去。似乎是察覺到有鏡頭跟拍，粿粿在當天深夜並未再返回該處豪宅。

粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）的合照。（IG@meiguo.c）

對於這段再度掀起的桃色緋聞，王子所屬的經理人公司僅給出官方答覆：「公司不干涉藝人非工作行程，謝謝各位關心。」由於並未正面否認兩人仍保持聯絡，這番不置可否的回應隨即引來網民的諸多揣測。

6月16日粿粿被目擊駕車前往王子豪宅逗連了長達4個小時。（IG@meiguo.c）

爭議南港豪宅遭曝光 價值超過5,000萬台幣

自從捲入人妻不倫戀後，王子的形象嚴重受損，演藝工作幾乎全面停擺。不過，雖然被指「零收入」，但他的生活品質似乎完全沒有走樣。除了感情風波，王子所居住的物業也再度受到關注，這次被踢爆的幽會私竇，是王子與胞弟「毛弟」邱宇辰在台北南港區的共同住所，該物業在當地屬於指標性豪宅，每坪價格高達7位數新台幣，單位總市值超過5,000萬新台幣（約1,250萬港元）。

值得一提的是，今年4月王子因涉嫌逃避兵役的「閃兵案」遭警方大動作上門拘提，當時他被警方帶走的現場，正正就是這間現在與粿粿幽會的千萬豪宅。