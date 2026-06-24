59歲王祖賢美國街頭被捕獲　零濾鏡素顏照曝光獲讚似女大學生

一代傳奇影星王祖賢淡出演藝圈已足足22年，長期移居加拿大溫哥華並虔心修習佛法的她，生活過得平靜而充實。近年專心經營艾灸館的她，日前更低調宣布將在美國矽谷開設第二間分店，事業版圖再擴張。近日有幸運網民在美國街頭野生捕獲這位昔日女神，並將一張「零濾鏡」的原始合照分享至小紅書，其驚人的凍齡狀態瞬間引起網民驚訝。

王祖賢（小紅書@王祖賢Joey）

王祖賢艾灸店美國分店開業。（小紅書）

街頭捕獲王祖賢 素顏合照大展高䠷身形

日前有內地網民在小紅書上以「偶遇總在忘擦髮膠的清晨-王祖賢」為題發文，曬出與女神王祖賢的合照。照片中的王祖賢打扮相當樸素低調，她身穿一件灰色連帽衛衣（帽T）搭配牛仔褲，面上戴著黑框眼鏡，整個人散發出隨性自然的氣息。面對鏡頭時，王祖賢親切地雙手合十、神情泰然自若。

內地網民在小紅書上傳於王祖賢的合照。（小紅書圖片）

在沒有任何美顏濾鏡修圖的真實鏡頭下，她的膚質與氣色依然維持在極佳狀態，臉上幾乎找不到歲月留下的痕跡。雖然她那勻稱又高䠷的標誌性身段在人群中依舊極具辨識度。

照片曝光後，一眾網民紛紛湧入留言區驚嘆，大讚美人氣質依舊：「還以為是哪個剛畢業的女大學生！」、「雖然沒有濾鏡，看起來還是很美。」、「完全看不出來已經要60歲了，跟過去真的沒有差太多。」

王祖賢被網民大讚美人氣質依舊。（小紅書圖片）

曾因曝光集火罹憂鬱症 靠佛法走出「錯位感」低潮

王祖賢當年憑藉電影《倩女幽魂》中「聶小倩」一角紅遍全亞洲，成為無數人心目中無可取代的古典女神。然而，欲戴王冠必承其重，王祖賢曾接受訪問時曾坦言，過去長期處於高曝光率、備受鎂光燈追逐的環境中，讓她承受了巨大的精神壓力。

王祖賢當年在《倩女幽魂》飾演女鬼「聶小倩」，與飾演書生「寧采臣」張國榮的一段人鬼戀，締造超高票房，更被譽為「華語電影史百部經典」。（《倩女幽魂》劇照）

當時的她，感到難以建立對他人的正常理解，生活逐漸產生強烈的「錯位感」，甚至一度因此罹患憂鬱症，情緒陷入漫長的低谷。幸好，後來她在佛法中找到了心靈的寄託與平靜，透過修習佛法才逐漸走出陰霾。

王祖賢曾患上憂鬱症。（小紅書＠王祖賢Joey）

如今的王祖賢偶爾會在自己的社群平台上與粉絲分享平淡且充實的生活點滴。每次她的現身總能勾起無數影迷的集體回憶，再再證明了這位「絕代佳人」在影迷心中的傳奇地位歷久不衰。