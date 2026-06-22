立威廉患癌後摘除甲狀腺　坦言「終身每日吞藥」為健康已經半退休

曾經，他是螢光幕前無數少女心目中的王子。從《天國的嫁衣》到《綠光森林》，立威廉以俊朗外型與溫柔形象陪伴許多人走過青春歲月。然而，當人生來到49歲，他卻迎來一場始料未及的考驗。



立威廉證實罹患甲狀腺癌二期，身高180公分的他，因開刀、控制飲食從70公斤瘦到67公斤，手術留下的8公分傷口，目前癌症已控制住，後續有5年追蹤期，只是肺部竟又照出結節。

立威廉被诊断为甲状腺癌二期。9月接受手术后，肿瘤已大部分切除，只是肺部竟又照出結節。（微博@立威廉）

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立威廉摘除甲狀腺終身服藥 罹癌術後體力大不如前

一向不煙不酒、注重健康的立威廉，因為一次背痛檢查，意外得知自己罹患甲狀腺癌二期。等待報告的那一週，成了他人生最漫長的時光。他不停搜尋相關資訊，腦海裡浮現的不是事業與名氣，而是生命可能提前畫下句點的恐懼。「如果只剩十年，我甚至還不到六十歲。」那份害怕，讓他提起筆，寫下長達四頁的遺書，安排財產，也試著為摯愛的家人做好準備。

立威廉經過2次手術，手術治療費用400萬台幣（約100萬港元），只需負擔5至10%，其餘由保險理賠。第一次手術歷時五個小時，原以為熬過難關，卻又得知癌細胞已擴散至淋巴，必須再次接受手術。為了避免放射治療影響家人，他獨自搬進空屋生活。孤單的日子裡，他反覆思索人生是否還有遺憾。最後發現，自己其實沒有太多放不下的事，唯一捨不得的，是無法陪伴女兒長大。

談起女兒，他總是紅了眼眶。住院期間，他只讓妻女探望一次，不願年幼的孩子記住父親躺在病床上的模樣。女兒親手畫的卡片，成了他最珍貴的力量；老婆和85歲的媽媽是立威廉最大的後盾，立威廉動刀兩個月後，醫生說大致上已康復，但還是要注意飲食、休息，他曾經公開向外喊話，「我不要大家可憐我，但我們一把年紀，就是要做健康檢查，有不舒服不要拖延。」

據《聯合報》報導，立威廉切除部分甲狀腺，每天早上須服用兩顆藥物控制荷爾蒙，終身離不開藥，此外，每3個月定期抽血追蹤一次，他提醒年輕人千萬不要仗著「年輕就是本錢」而過度操勞，回憶過去拍戲一天只睡3、4個小時，長期下來身體負擔極大。經歷病痛後，他把健康擺第一，現已進入「半退休」狀態，

有好的角色、好的作品我還是會接，但不會再像以前一樣為了工作犧牲健康。

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