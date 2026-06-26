惠英紅自爆為拍戲搞到六處骨裂：始終已經唔後生啦

「中國慈善榜致敬榜樣2026」日前於北京舉行，影后惠英紅獲頒發「公益慈善事業星力量」，表揚她於演藝及公益領域的突出貢獻。

影后惠英紅獲頒發「公益慈善事業星力量」。（官方提供圖片）

惠英紅低調行善多年

這位七料影后兼首位華表獎香港籍影后向來低調行善，除了一直關注認知障礙群體、長期助養兒童，更為香港大埔宏福苑火災、多次為河南暴雨及西藏地震等災害捐款，同時亦常年探訪老人院及走訪校園。講到最難忘的義工經驗，紅姐指早年跟公益組織去青海賑災，「嗰陣時覺得當地人民生活真係好困難，好心疼，但當地嘅風景真係好靚，人民又好熱情。」她又指多年後因為工作返回青海拍攝雜誌，驚覺原來當地已經發展得很好，鐵路航線很方便，極力推薦大家到當地旅遊，「旅遊業發展得好好，如果大家有時間，可以去青海旅行。」

惠英紅青海賑災難忘美景。（官方提供圖片）

惠英紅自爆六處骨裂康復

提到身體狀況，早前紅姐為電影《數到三》宣傳時透露拍攝《數》時搞到六處骨裂，嚇親不少fans。經過休養後已無大礙，紅姐大派定心丸，不過就話：「始終已經唔後生啦，做咩事都會注意自己身體。」至於工作安排，紅姐就賣個關子，「《數到三》可能就要上啦，大家可以期待下。跟住都會拍電視劇同電影，綜藝可能都會有，大家期待下啦。」