黃可盈突曬惹火福利片　火辣比堅尼大騷魔鬼身材性感指數瞬間爆燈

現年30歲的「岡本女神」黃可盈（Flavia），近年由KOL成功轉型為演員，接連參演《大叔的愛》、《冰上火花》等多部ViuTV人氣劇，亦在真人騷展現過不輕言放棄的拼搏精神，深得觀眾喜愛。日前，黃可盈突然在社交媒體發布了一條驚喜短片，神秘之餘更為網民帶來意想不到的超惹火視覺震撼！



黃可盈（Flavia）。（IG@flaviawg）

開場引人入勝

短片畫面從酒店房間開始，黃可盈身穿睡裙，前面隨意披上一條毛巾，一臉素顏敷著Mask現身，毫無偶像包袱的她更突然往睡床倒下，刻意營造慵懶又神秘的氛圍，正當網民被這份懸念吊足胃口之際，鏡頭一轉，場景瞬間切換至陽光燦爛的熱帶海灘！

開場引人入勝。（IG@flaviawg影片截圖）

黃可盈突然往睡床倒下。（IG@flaviawg影片截圖）

魔鬼體態一覽無遺

換上一套藍白格仔配小櫻桃圖案比堅尼的黃可盈，頭戴透白蕾絲頭巾，散發著滿滿的青春朝氣。她一時戴上太陽眼鏡托頭擺甫士，一時輕輕推高墨鏡露出燦爛笑容。泳衣的剪裁相當大膽，令其傲人上圍與事業線若隱若現，配合修長四肢，魔鬼體態一覽無遺，性感指數瞬間飆升！福利片一出，網民反應瞬間「熱到爆」，留言區火熱表情與心心眼狂刷，有人笑稱「手機睇到過熱」、「要報警處理」，足見這條短片的熱度有多誇張。

黃可盈散發著滿滿的青春朝氣。（IG@flaviawg影片截圖）