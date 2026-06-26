庾澄慶魏如萱《歌手》遭淘汰首合體　直播大談舊節目突遭緊急消音

庾澄慶（哈林）與魏如萱早前參加內地綜藝《歌手2026》，可惜分別在第一、二期便遺憾止步。日前庾澄慶作客魏如萱主持的電台直播節目，兩人大方自嘲是「歌手受害者聯盟」。期間庾澄慶提起另一檔綜藝，未料下秒竟遭現場工作人員無預警「緊急滅聲」。



庾澄慶參加《歌手2026》第一期就慘遭淘汰。（歌手2026截圖）

魏如萱於《歌手2026》第二期被淘汰。（歌手2026截圖）

自嘲「歌手受害者聯盟」大方狂笑

兩人在直播中提到網上的熱烈討論，更忍不住大笑透露：「他們說我們是歌手受害者聯盟！」面對節目衍生出的種種話題，庾澄慶豁達笑言：「好玩就好！」魏如萱則坦言，其實外界往往比他們本人更計較比賽輸贏，反而兩位當事人由始至終都非常享受純粹唱歌的過程。

兩人被網民笑是「受害者聯盟」 。（YouTube@hitfm）

談到在《歌手2026》被淘汰，庾澄慶亦盡顯歌壇前輩的豁達態度，直言名次只是人生的一小部分：「其實真的，當然你說這個心情上會是一些波動啦，但是它真的不是什麼……在人生這麼長的時間裡，它真的就是一個小小點的過程。」他更開導歌迷指：「只不過是人生中的一段小過程，節目就是一場遊戲、一場夢，是否好玩、是否是一場好夢才是最重要的。」

庾澄慶直言不在乎名次。（IG@harlemyu_1986）

提昔日錄製綜藝下秒突遭緊急消音

隨後，庾澄慶分享自己過往錄製內地節目的經驗，期間脫口而出：「我之前不是錄一個什麼《聲生不息》嗎？然後後來……」話音未落，現場工作人員疑似擔心談及敏感內容，竟然緊急插話打斷，隨即將麥克風「無預警滅聲」！直播間瞬間一片死寂，令收看直播的大批網民當場炸鍋，甚至還有網民心急跪求「有沒有會唇語的」，這段消音插曲反而意外成為全場最高熱度的話題。