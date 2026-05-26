歌手2026｜庾澄慶首場淘汰疑不滿　按讚「無腦大陸綜藝」掀口水戰

庾澄慶（哈林）22日登上陸綜《歌手2026》，結果卻出乎意料成為該季節目首位被淘汰的歌手，而這背後更爆出他遭節目組臨時換歌的爭議，25日他在IG按讚一條網友留言「無腦大陸綜藝」，立刻就被截圖在大陸網上引發熱議。



庾澄慶25在IG貼出日常生活照，是他穿著一身騎單車的裝備，與一隻剛毛波音達犬合照。

庾澄慶25日在IG按讚一條網友留言「無腦大陸綜藝」，立刻就被截圖在大陸網上引發熱議。（IG@harlemyu_1986）

庾澄慶參加《歌手2026》，但首場就被淘汰：

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底下有位網友就留言：

哈林哥，不用理會那些無腦大陸綜藝，我們永遠在你身邊支持你。

顯然是為他在《歌手2026》節目中遭淘汰一事抱屈，而庾澄慶則按讚了這則留言。之後這則留言的下方就有台灣網友與大陸網友開始留言對罵。

而這則留言也被截圖傳回大陸網上，隨即引發大陸網友痛批：

「大陸綜藝四個字過分了吧」

「何必呢？你來就要接受這個節目的所有。既然接受不了這一點，為啥要來？」

「承認自己不行了也是一種品質」

「也是輸不起」

「又想撈錢又想要面子，那別來了」



庾澄慶在《歌手2026》首輪因票數墊底被淘汰，成為這季節目首位被淘汰的歌手，22日深夜，他在個人社群平台上大方曬出照片，並寫下：「長沙一日遊！能堅持做自己喜歡的音樂並被你們聽到！值了！」顯示他對音樂的純粹熱愛與灑脫。

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