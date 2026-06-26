李玟逝世三年遺囑執行人突入稟　指控醫生救護員疏忽十二月開庭

華語樂壇天后李玟（CoCo，原名李美林）於2023年疑因抑鬱症輕生離世，消息震驚全球樂迷。事隔近三年，這宗悲劇驚爆重大法律進展，李玟的遺囑執行人Wang Fang Chi Frances已於6月24日正式入稟區域法院，向1名精神科醫生、2名救護員以及香港消防處提出民事索償，控訴他們在治療及送院過程中涉及醫療疏忽。根據司法機構網站最新顯示，案件已排期於今年12月7日正式開庭審理。

李玟遺囑執行人指控1名精神科醫生及2名救護員涉疏忽，提出索償。（IG@cocolee）

入稟狀指控主診醫生及救護員

根據法庭入稟狀指出，原告人是依據香港《致命事故條例》及《法律修正及改革（綜合）條例》向四名被告提出索償。首被告為精神科醫生王穎姍（Wong Wing San Josephine），她被指是李玟生前的主診醫生。李玟在2022年8月25日至2023年6月23日將近一年的關鍵期間，在被告的診所應診或透過電話問診。原告認為王醫生涉及提供疏忽治療。

至於案件的第二被告Lao Tai Fung及第三被告Lo Hou On則為當日負責急救的救護員。原告指出，兩名救護員在2023年7月2日將命危的李玟送往瑪麗醫院的救護車途中，同樣涉及疏忽治療，未能妥善履行急救職責。由於香港消防處作為這兩名救護員的僱主，在法律上必須承擔僱主責任，因此亦被列入被告名單之中。

救護車送院途中涉疏忽遭追究責任。（IG@cocolee）

回顧案發當日揪心細節

隨著這宗官司曝光，當年案發當日的驚心細節也再度受到公眾審視。據當時報道指出，案發當天下午，家中的外傭在打掃時突然驚見李玟手部大量流血衝出浴室，隨即報案求助。隨後李玟在姊姊的陪同下，由救護車緊急送往瑪麗醫院進行搶救，無奈最終延至7月5日宣告不治。執法人員在事後封鎖現場調查時，曾在浴室的水槽旁檢獲一把染有血跡的修剪指甲刀鉗。

案件編號：DCPI 2282/2026