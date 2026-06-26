黃婧靈為避行李超重費焗親暈倒　自封全台著得最多衫女藝人

TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波）憑藉驕人身材與爽朗個性向來深受觀眾歡迎，日前她客串劇集《飛常日誌2》的一段幕後花絮曝光，劇情講述她為避行李超重費而「出盡法寶」，過程十分爆笑。

黃婧靈為避行李超重費而「出盡法寶」，過程爆笑，延續其一貫貼地本色。（IG@krysellawong）

自封全台著得最多衫女藝人

劇中她飾演一名為了逃避行李超重費的旅客，在三十多度的高溫下，竟然不顧平日的性感形象，出盡法寶將大量衣物瘋狂疊穿在身上。情節講述她層層包裹後行李依然超重一公斤，她隨即爽快地對地勤表示「等我一陣」，便當場打開行李箱繼續將頸巾及更多厚衣往身上堆，最後雖然成功過關，卻因穿著太多衣服在現場焗親暈倒，無奈被送往醫療室並錯過班機，大反差的演出場面相當爆笑。

波波演技生鬼搞笑。（IG@krysellawong）

黃婧靈不計形象滑稽演出

這段滑稽戲碼的背後，其實非常考驗波波的敬業精神。她隨後在社交平台與接受訪問時揭秘，透露自己當天在劇組人員的協助下，足足套上了16件上衣與大褸、4對襪子，整體造型顯得極為臃腫狼狽。波波笑言，這是她人生中穿過最多衣服的時刻，更幽默自封為「全TVB穿得最多衫的女藝人」，還打趣說如果多兩隻腳板甚至想多穿幾雙鞋。為了達到更澎湃、更好玩的視覺效果，她與監製甚至在現場臨時「加碼」多穿幾件，光是換裝就比平時多花前半小時。儘管最終呈現只有短短兩個場口，且她也親民回覆網民坦言當時體感是「走兩步就見頭暈」，但她不計形象的生動演繹與專業態度，依然贏得了網民的一致讚賞。