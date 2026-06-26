李芷晴中大才女化身愛心Miss　新劇換貼身空姐制服盡顯完美身段

憑《愛·回家之開心速遞》中「Elaine」一角而成功入屋的李芷晴，早前因參加無綫（TVB）戀綜《女神配對計劃》而人氣急升，憑甜美外貌與標緻身材深受網民喜愛。近日她暫時放下演員身份作出新嘗試，現身特殊學校化身愛心美術老師教畫畫，更驚喜換上空姐制服客串演出。



李芷晴曾修讀兩年香港中文大學新亞書院藝術系。（IG@step_bystep）

化身愛心Miss教特殊學生畫畫

畢業於香港中文大學藝術系的李芷晴，日前走入香港紅十字會旗下特殊學校，為小朋友教授藝術相關課程。李芷晴穿上簡單的白色T恤搭配深色吊帶裙，全程悉心指導小朋友，不時展露招牌甜美笑容，更對鏡頭大方比心，愛心爆棚。

李芷晴到特殊學校教小朋友畫畫。（IG@step_bystep）

首次擔任藝術導師的李芷晴，體驗過後深有體會，她分享道：「我覺得兩份工作真係好唔同，做演員可能除咗要熟讀劇本、磨練演技同埋臨場嘅應變，仲可能需要接受大眾嘅評價。而老師就要好好照顧學生，準備好教材，而且一樣會有好多唔同嘅突發狀況，所以我覺得係各有各嘅難處，但係亦都會各有各開心嘅地方。」

愛心十足（IG@step_bystep）

驚喜客串空姐穿鮮紅制服圓夢

除了化身「女神Miss」之外，李芷晴近日更公開了另一組驚艷造型。她有份參演TVB劇集《飛常日誌II》飾演空姐，李芷晴梳起整齊髮髻，換上一身貼身鮮紅色空姐制服，領口繫上紅白藍條紋絲巾，專業感十足，盡顯完美身段。這次客串讓她得以體驗空姐生活，更有不少網民大讚她是「最美空姐」。

李芷晴客串TVB劇集《飛常日誌II》。（IG@step_bystep）