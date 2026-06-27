麥家琪內地開雲吞麵店下個月開分店　大方承認醫美：做咗咩咪認囉

麥家琪日前接受了資深傳媒人汪曼玲的專訪，她在專訪中除了大談家庭生活，更毫無包袱地分享在內地開雲吞麵店當老闆得經歷，甚至大方承認自己靠醫美凍齡。



麥家琪繼續接受資深傳媒人汪曼玲的專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

闖內地登台重拾自信 斥資10萬開雲吞麵店當老闆

麥家琪透露自己自2006年離開亞洲電視（ATV）後，便隻身前往內地發展 。她坦言當年在香港常因「性感照」風波而備受輿論壓力，甚至一度失去自信。幸好當時獲得樂壇校長譚詠麟賞識，指她有唱歌潛質並推薦她到內地登台商演，才讓麥家琪慢慢在公司年會、地產商演中站穩陣腳，重拾演藝自信。

麥家琪2006年離開亞洲電視（ATV）後，便隻身前往內地發展。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪獲得樂壇校長譚詠麟賞識，推薦她到內地登台商演。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

近年因疫情影響，演藝工作減少了近五成，本着「胸口掛個勇字」的心態，麥家琪與同事一拍即合，拍攝的耕田影片成功在網上爆紅，她們更在廣東廣寧斥資約10萬人民幣租金與人工皆相宜的地方，開設了首家廣東雲吞麵店。雖然麵店主打平價路線（每碗約5至12元人民幣），但憑藉薄利多銷，麥家琪透露營業額已高達十多萬人民幣，目前更正積極籌備在下個月開設第二間分店。

因疫情影響工作量減少，麥家琪就與同事開設了家廣東雲吞麵店。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪透露營業額已高達十多萬人民幣，目前正積極籌備開設第二間分店。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪在內地社交平台小紅書擁有四萬粉絲。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

19歲大仔玩Bitcoin賺錢 14歲細女「夜歸」激到爆炸

談到與子女的相處，麥家琪笑稱自己是個「怪怪地」的媽媽。19歲的大仔早前前往加拿大留學兩年，因不習慣當地生活而返回香港改上網課 。大仔非常有商業頭腦，去年僅用幾千元港幣投資比特幣（Bitcoin），便成功賺取了六萬多元。

麥家琪大仔原在加拿大留學，後因不習慣當地生活而返回香港改上網課。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪透露自己大仔投資比特幣（Bitcoin），成功賺取了六萬多港元。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

不過，面對步入青春期的14歲細女，麥家琪亦有過「激到爆炸」的經歷。細女有次與男同學出街，直到晚上11點仍未回家，當時剛從內地工作回港的麥家琪在的士站苦等了半個鐘。女兒回家後，她忍不住大發雷霆，更對女兒拋出霸氣狠話：「你食緊我啲飯，咪就係唔得（夜歸）囉！」雖然管教嚴厲，但她事後會向女兒耐心解釋是出於擔心，現在母女關係依然親密。

麥家琪透露細女有次晚上11點仍未回家，搞到自己「激到爆炸」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪警告自己細女：「你食緊我啲飯，咪就係唔得（夜歸）囉！」（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

盼10年後60歲榮休 大方承認打透明質酸醫美

回顧過去的風風雨雨，麥家琪自覺不好的事情已經過去，目前生活過得十分舒服 。她透露自己計劃再工作10年，在60幾歲時正式退休，屆時希望能剪短頭髮，開心地過退休生活，甚至期盼子女能早點結婚生仔，讓她享受幫手帶孫的樂趣。

麥家琪計劃再工作10年，在60幾歲時退休。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪盼望退休後享受幫手帶孫的樂趣。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

熒幕中現年50歲的麥家琪狀態大勇，外表完全看不出真實年齡。在訪問中，她極為大方地承認自己有接受醫美微調，並直言：「有什麼所謂，調咗你都唔知嗰個先係高手！」 她透露自己在過咗35歲之後，發現肌膚開始下垂、出現頸紋，逐漸接受不到自己衰老，便開始接觸醫美。

麥家琪大方承認自己有做醫美微調。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

目前她每隔四個月便會在內地找相熟的醫生注射Botox（肉毒桿菌素）以放鬆面部表情；同時也會在手部及頸部注射透明質酸（Hyaluronic Acid）以鎖住水分，防止皮膚乾燥及老化。她認為保持美麗是持之以恆的投資，除了醫美，心態、飲食和運動同樣重要。

麥家琪會找醫生注射透明質酸（Level/Hyaluronic Acid）與Botox（肉毒桿菌素）。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）