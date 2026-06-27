「跳水王子」田亮18歲學霸愛女做英語翻譯　擁高顏值遺傳運動基因

前國家隊「跳水王子」田亮近日在社交平台分享了一段溫馨短片，意外讓現年18歲的大女兒田雨橙（Cindy） 成為全網焦點。影片記錄了田亮在三亞創辦的國際跳水俱樂部與美國芝加哥跳水隊進行親善交流的畫面，更扯出了一段「老爸英文不夠，學霸女兒來湊」的搞笑佳話。

田亮女兒顏值極吸睛。（微博@田亮）

田亮請出十八歲愛女當貼身翻譯

影片中，田亮在三亞創辦的國際跳水俱樂部迎來了美國芝加哥跳水隊進行親善交流，由於田亮早年專注於體育訓練，英語溝通略顯吃力，於是便請來女兒大方擔綱現場的英語翻譯。當天田雨橙化著淡雅妝容，皮膚白皙且氣質脫俗，她不僅流利地翻譯了父親的歡迎詞，隨後更直接與外國隊員無障礙傾談，出色的語言能力與自信從容的氣場讓人眼前一亮。田亮事後也驕傲地在網上發文調侃：「感謝閨女，不僅態度好，還免費」，父女倆的溫馨互動閃瞎不少網民。

田雨橙「文武雙全」

回想田雨橙在2013年參加親子真人騷《爸爸去哪兒》時，還是個備受觀眾喜愛的小女孩，如今初長成人的她已蛻變為兼具美貌與智慧的「全能學霸」。節目結束後，田雨橙便專注於學業，並在父母田亮與葉一茜的悉心栽培下全方位發展。除了展現出遠勝父親的語言天賦，她在體育和藝術領域同樣表現卓越，不僅是一名曾多次參加國際青少年網球賽事的網球運動員，私底下還十分擅長拉小提琴。看到如今長得亭亭玉立、才華橫溢的田雨橙，不少網民紛紛盛讚她完美遺傳了父母的優良基因，驚嘆昔日的小萌娃已經長大，甚至直呼她完全可以「原地出道」。