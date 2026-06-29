譚維維音樂會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
《譚維維「聲聲世世」風起八方劇場音樂會》將於2026年8月1日（星期六）晚上8時在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，會在Cityline、紛玩島、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日
優惠碼：HK01USER
譚維維音樂會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年8月1日（星期六）
演唱會時間：晚上8時正
演唱會地點：西九文化區戲曲中心大劇院
門票價錢： HKD 1288 / 1088 / 888 / 688
譚維維音樂會2026香港 | 公售
公開發售平台：Cityline、紛玩島、大麥
公開開賣日期：6月30日
公開開賣時間：早上10時
譚維維音樂會2026香港 | 座位表
譚維維音樂會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。