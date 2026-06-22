ITZY演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION> in MACAO將於2026年8月15日（星期六）在威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、Trip.com優先開賣門票，並會在金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION> in MACAO。（IG@livenationhk）

ITZY演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年8月15日（星期六）

演唱會時間：晚上6點

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：HKD/MOP 1,999 (VIP) (企位 Standing)

HKD/MOP 1,399 / 999 / 799 (坐位 Seated)

VIP PACKAGE（IG@livenationhk）

ITZY演唱會2026澳門 | MIDZY Membership優先購票

1. MIDZY Membership會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：FANS

優先購票會員登記日期：6月22日（星期一）中午12時至6月24日（星期三）中午12時

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過FANS MIDZY MEMBERSHIP申請優先購票碼。（MIDZY會員預售註冊僅限ITZY官方粉絲俱樂部MIDZY五期會員。）

2. MIDZY Membership會員優先購票

優先購票會員發售平台：金光票務

優先購票會員開賣日期：2026年7月6日（星期一）

優先購票會員開賣時間：中午12時至下午3時

購票詳情。（IG@livenationhk）

ITZY演唱會2026澳門 | 滙豐Mastercard 優先預售門票

優先訂票渠道：金光票務

門票發售時間：2026年7月7日（星期二）中午12時至晚上11時59分

ITZY演唱會2026澳門 | Trip.com優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026年7月7日（星期二）中午12點至晚上11時59分

ITZY演唱會2026澳門 | Live Nation 會員優先訂票

優先訂票渠道：金光票務

門票發售時間：2026年7月8日（星期三）中午12時至晚上11時59分

ITZY演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼

公開開賣日期：2026年7月13日（星期一）

公開開賣時間：中午12時

ITZY演唱會2026澳門 | 座位表

ITZY2026澳門演唱會座位表。（微博@澳門威尼斯人）

ITZY演唱會2026澳門 | Trip 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。