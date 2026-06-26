韋禮安演唱會2026深圳｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
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韋禮安《HI WE1韋，您好》演唱會將於2026年7月25日(星期六)在深圳灣體育中心春繭體育館舉行，會在大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
韋禮安演唱會2026深圳 | 詳情
演唱會日期：2026年7月25日(星期六)
演唱會時間：晚上19時
演唱會地點：深圳灣體育中心春繭體育館
門票價錢：CNY ¥380/580/780/980
特別嘉賓：MIRROR姜濤
韋禮安演唱會2026深圳 | 公開售票
公開發售平台：大麥APP
公開開賣日期：2026年6月15日(星期一)
公開開賣時間：下午13時起
韋禮安演唱會2026深圳 | 座位表
韋禮安演唱會2026深圳 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。