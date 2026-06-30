盧映彤告別彤彤姐姐主持人身份　轉戰全新女團感性誓言不負支持者

盧映彤（Skylar）畢業於香港都會大學，2022年入讀無綫電視第32期藝員訓練班，畢業後正式加入無綫。2024年起她擔任兒童節目《Hands Up》主持，以「彤彤姐姐」身份深受小朋友喜愛。2026年，她參加無綫選秀節目《魔音女團》，從50多位參賽者中脫穎而出，最終排名第五，獲選加入新晉女團「MYNT」成為六位成員之一。



盧映彤（Skylar）。（IG@skylar._.lyt）

從彤彤姐姐畢業

近日盧映彤在社交媒體透露自己已正式從《Hands Up》「畢業」，並上載與幕後工作人員聚餐的溫馨合照。她感性寫道：「喺呢個Handsup family嘅愛裏面成長，感激一切喺Handsup嘅不期而遇，會帶住所有學到嘅嘢，繼續往新嘅目標出發！好感激大家對我呢個小魔怪嘅包容同埋愛護。」

從彤彤姐姐畢業。（IG@skylar._.lyt）

不捨大家庭的溫暖氛圍

她受訪時透露，自己參與了《Hands Up》兩年時間，畢業後將會全面專注女團發展。對於離開陪伴她成長的節目，盧映彤最不捨的正是這個大家庭的溫暖氛圍。她形容監製文哥就像爸爸的角色，當初跟她說把節目當作成長的地方，覺得她長大了就會放手讓她出去闖蕩；導演和編劇則像監護人一樣，一直從旁監督。她笑言自己是節目中最調皮的主持，感激團隊上下一直包容這個「大細路」，讓她能自在領導小朋友。她亦難忘在節目中收穫的真摯友誼，大家開廠時會一起叫外賣、吃飯，休息時間又會傾偈，令拍攝時間過得特別快。

盧映彤不捨大家庭的溫暖氛圍。（IG@skylar._.lyt）

感激家人粉絲支持

此外，盧映彤亦在社交媒體撰文回顧整個蛻變過程，特別感謝母親這位「最強後盾」。她透露媽媽由她參賽開始，每日將她的新片段翻看十幾次，還會留意追隨者人數，哪怕只是多了幾個也會開心與她分享，令她深感窩心。她亦多謝粉絲與大眾的包容，即使她在鏡頭前只出現短短幾秒，也有人替她截圖，甚至比她本人更積極發布她的消息。她直言自己性格被動，曾懷疑是否適合這一行，但身邊眾人一直推動她向前，令她決心好好努力：「我都一定會好好努力，希望證明俾你哋睇，你哋冇睇錯人。」