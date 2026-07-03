金特務：本色回歸線上看分集劇情｜Netflix更新時間+演員關係圖

《金特務：本色回歸》韓劇，改編自同名漫畫。有南大中作為編劇，李丞永、李昭垠為執導，由蘇志燮、崔代勳、尹敬浩領銜主演的一套犯罪電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



《金特務：本色回歸》韓劇，改編自同名漫畫。（SBS圖片）

《金特務：本色回歸》電視劇情大綱

在儲蓄銀行過著窩囊生活的單親爸爸金部長（蘇志燮 飾），因亡妻遺言刻意隱瞞身分。不料就讀高中的女兒因校園霸凌而神祕失蹤，更捲入黑幫與跨國犯罪組織。崩潰的金部長唯有重現真實身分，並聯同兩位各懷絕技的好友成漢洙（崔代勳 飾）與朴鎮哲（尹敬浩 飾）組成「女兒傻瓜」聯盟，與同樣為護女不擇手段的黑道財閥朱江燦（朱相昱 飾）展開一場以暴制暴的激戰。

《金特務：本色回歸》每集劇情

《金特務：本色回歸》第1-5集

《金特務：本色回歸》第一集：

相生儲蓄銀行會計組長金部長，為撫養女兒金敏智而隱姓埋名。某日敏智因長期受朱惠利欺凌而爆發衝突，唯唯諾諾的金部長竟在住學建設會長朱江燦面前下跪道歉，敏智因委屈而離家出走。另一邊廂，好友成漢洙與朴鎮哲聚會時，因朴鎮哲不滿女兒照片T恤遭流氓嘲諷而大打出手，驚動警方。

此時敏智徹夜未歸，金部長在拆遷工地發現血跡與朱惠利的外髮圈，並對成敏浩產生懷疑。質問時他察覺對方身負槍傷，隨即摘下眼鏡，展現曾身為代號「66」、擁有17次北派紀錄的傳奇特務本色，瞬間制伏成敏浩並逼問女兒下落。

《金特務：本色回歸》第二集：

昔日傳奇特務金部長曾潛入朝鮮綁架副局長，並在臨津江鐵橋駕車衝下橋。亡妻林柚辰誕下女兒金敏智並留下遺言後離世，他便強行退伍、封存過去。敏智失蹤前，遭朱惠利與成敏浩誘騙至拆遷工地毆打至重傷昏迷。成敏浩指使吳敏哲棄屍，而得知朱惠利是住學建設會長朱江燦女兒的金紅，則將尚有氣息、被誤認死亡的敏智藏進車尾箱。

金部長攜裝備直搗吳敏哲巢穴，卻因誤信棄屍短訊而絕望放棄抵抗，被帶回警局。正當警方核查指紋驚現其一級秘密身份時，被扣押的電話赫然響起「我們的女兒」來電！金部長隨即迅速制伏刑警奪回手機。與此同時，朝鮮方面亦透過影片確認他尚在人世，正式展開行動。

《金特務：本色回歸》播出更新時間

《金特務：本色回歸》電視劇幾時播?《金特務：本色回歸》於6月26日開始播放，一共有10集，由Netflix播放，每週五、六各更新一集。

《金特務：本色回歸》演員人物關係圖

《金特務：本色回歸》演員人物關係圖（SBS圖片）

《金特務：本色回歸》演員

蘇志燮 飾 金部長

銀行會計組部長，實際上是北韓與南韓皆極度警戒的祕密特工。

蘇志燮飾演金部長。（SBS圖片）

崔代勳 飾 成漢洙

跆拳道館長，奧運跆拳道金牌得主，曾為秘密要員。

崔代勳飾演成漢洙。（SBS圖片）

尹敬浩 飾 朴鎮哲

海軍陸戰隊戰友聯合會志工。曾是活躍於戰場、連國家都難以控制的傳奇軍人。

尹敬浩飾演朴鎮哲。（SBS圖片）

朱相昱 飾 朱江燦

住學建設代表，自混混出身，逐步掌控企業。