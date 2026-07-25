金特務：本色回歸線上看結局劇情｜Netflix更新時間+演員關係圖

《金特務：本色回歸》韓劇，改編自同名漫畫。有南大中作為編劇，李丞永、李昭垠為執導，由蘇志燮、崔代勳、尹敬浩領銜主演的一套犯罪電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



《金特務：本色回歸》韓劇，改編自同名漫畫。（SBS圖片）

《金特務：本色回歸》電視劇情大綱

在儲蓄銀行過著窩囊生活的單親爸爸金部長（蘇志燮 飾），因亡妻遺言刻意隱瞞身分。不料就讀高中的女兒因校園霸凌而神祕失蹤，更捲入黑幫與跨國犯罪組織。崩潰的金部長唯有重現真實身分，並聯同兩位各懷絕技的好友成漢洙（崔代勳 飾）與朴鎮哲（尹敬浩 飾）組成「女兒傻瓜」聯盟，與同樣為護女不擇手段的黑道財閥朱江燦（朱相昱 飾）展開一場以暴制暴的激戰。

《金特務：本色回歸》每集劇情

《金特務：本色回歸》第1-5集

《金特務：本色回歸》第一集：

相生儲蓄銀行會計組長金部長，為撫養女兒金敏智而隱姓埋名。某日敏智因長期受朱惠利欺凌而爆發衝突，唯唯諾諾的金部長竟在住學建設會長朱江燦面前下跪道歉，敏智因委屈而離家出走。另一邊廂，好友成漢洙與朴鎮哲聚會時，因朴鎮哲不滿女兒照片T恤遭流氓嘲諷而大打出手，驚動警方。

此時敏智徹夜未歸，金部長在拆遷工地發現血跡與朱惠利的外髮圈，並對成敏浩產生懷疑。質問時他察覺對方身負槍傷，隨即摘下眼鏡，展現曾身為代號「66」、擁有17次北派紀錄的傳奇特務本色，瞬間制伏成敏浩並逼問女兒下落。

《金特務：本色回歸》第二集：

昔日傳奇特務金部長曾潛入朝鮮綁架副局長，並在臨津江鐵橋駕車衝下橋。亡妻林柚辰誕下女兒金敏智並留下遺言後離世，他便強行退伍、封存過去。敏智失蹤前，遭朱惠利與成敏浩誘騙至拆遷工地毆打至重傷昏迷。成敏浩指使吳敏哲棄屍，而得知朱惠利是住學建設會長朱江燦女兒的金紅，則將尚有氣息、被誤認死亡的敏智藏進車尾箱。

女兒死了嗎？金部長攜裝備直搗吳敏哲巢穴，卻因誤信棄屍短訊而絕望放棄抵抗，被帶回警局。正當警方核查指紋驚現其一級秘密身份時，被扣押的電話赫然響起女兒的來電！金部長隨即迅速制伏刑警奪回手機。與此同時，朝鮮方面亦透過影片確認他尚在人世，正式展開行動。

《金特務：本色回歸》第三集：

金部長曾悄悄為女兒金敏智準備新手機作禮物，深獲女兒愛戴。被押送至警察局的金部長因接到金敏智的來電，果斷制服警察逃脫，懷抱女兒生還的希望展開尋找。此時，特種部隊出身的朝鮮特工朴江城奉派至韓國行動，而強國鐵率領的特殊任務局為搶先掌握其行蹤，亦動員全員追捕，多方勢力的追擊戰正式打響。

金部長隨後投靠好友成漢洙，兩人合力制服尋蹤而來的特務並展開調查。同時，逃脫拘留所的朴鎮哲在金特務家與朴江城激烈交鋒，隨後將朝鮮特工潛入的消息告知金特務。金部長與成漢洙循金敏智的手機訊號追蹤，輕鬆制服了持有手機的犯罪團夥。然而，奪回手機後，金部長從內容中驚覺女兒曾獨自歷經孤獨與艱難，為自己先前的疏忽陷入深深自責。

《金特務：本色回歸》第四集：

金部長務遭朴江城持槍襲擊，幸獲鄭尚雅與洗衣店老闆制止。金部長透露女兒金敏智被綁架後，與成漢洙離去。隨後朴鎮哲加入，三人從流浪漢處得悉金敏智的手機線索，成功鎖定白色車與關鍵人金相萬並展開追查。

途中強國鐵突然現身引爆車輛，金部長憑藉成漢洙的掩護，死守「明浦港」線索逃脫；成漢洙將強國鐵推落江後亦跳江，朴鎮哲面對迎面而來的槍口則束手就擒。另一邊廂，被金紅誤認死亡的金敏智實則僥倖存活，雖逃出冷凍倉庫，卻再度與金紅正面交鋒；而忍痛趕到明浦港集裝箱辦公室的金部長，對女兒正身處生死危機仍一無所知。

《金特務：本色回歸》第五集：

金特務在明浦港集裝箱辦公室審問金相萬，得知女兒金敏智被轉移且恐已身亡，震怒之下誓言報復。與此同時，成漢洙與朴鎮哲聯手，朴鎮哲奪取押送車並與救出強國鐵的成漢洙會合，兩人分頭尋找武器支援。尋女途中，金特務帶傷制伏了朴英光之弟朴江城，向其澄明李應令為奪權設局的真相，並轉達朴英光生前「務必活下去」的遺言。

另一邊，金敏智在冷凍倉庫成功反擊並逃脫。金特務趕到後憑藉留言確認女兒生還，急忙衝入雨中尋找，兩人卻在集裝箱間短暫錯過。金特務隨即請求鄭尚雅與特殊任務局協助追蹤監控；但強國鐵也察覺金敏智是金特務的軟肋，下令優先抓捕。此時，逃出生天的金敏智求助搭上的竟是周江燦的車，他看著熟睡的她露出了冰冷的笑容。

《金特務：本色回歸》第6-10集

《金特務：本色回歸》第六集：

金特務驚悉金敏智誤上了周江燦的車輛後，即刻與成漢洙趕往周江燦的別墅。當時周江燦欲滅口，卻遇特殊任務局強攻，強國鐵亦欲搶人，周江燦遂撤走安保次官穩住大局。混亂中，鄭尚雅與洗衣店林老闆從地下室救出金敏智，無奈她未能成功脫身，轉眼又被特殊任務局擒獲。危急之際，金特務火速奪車追擊強國鐵，提出以投降換回女兒。

同時，成漢洙潛入特殊任務局總部審訊室救出金敏智，並獨留充當誘餌，朴鎮哲則駕車投擲閃光彈與煙霧彈掩護突圍，卻因全是空包彈而令三人反陷重圍。正當成漢洙與朴鎮哲欲投降以保敏智平安時，早已被金特務制伏的安保次官現身喝令全員放下槍械，金特務隨即出現與受驚的女兒重逢並接她回家。

《金特務：本色回歸》第七集：

金特務獲准退伍後為救女兒金敏智，挾持人員並解除特務武裝，在成漢洙與朴鎮哲協助下突破重圍並擊退周江燦的保鏢。隨後三人前往周江燦住所，金特務獨自與之對峙，最終在女兒勸阻下放棄復仇，促使周江燦向金敏智請求原諒，金敏智則要求其與周惠利投案自首。

事後金特務帶女兒回家並主動投降，成漢洙和朴鎮哲亦被特殊任務局逮捕。周江燦試圖動用關係掩蓋真相，朴江城與金紅的出現預示新危機；鄭尚雅遭降職，林老闆交出洗衣店。成、朴兩人被關押，而金特務在禁閉室被神秘人注射藍色藥液，失去意識醒來後，驚覺自己竟身處朝鮮刑訊室。

《金特務：本色回歸》第八集：

金特務被押送朝鮮受審仍守口如瓶，逃出後得知此乃張所長與強國鐵測試忠誠的局。張所長承諾完成任務後給予他和女兒金敏智新身份，金特務答應並要求釋放特殊任務局的成漢洙與朴鎮哲。隨後他奉命保護流亡韓國的仇人——朝鮮情報總局局長李應令，為與女兒過新生活，他聯同鄭尚雅及洗衣店林老闆全力護航。

此時周江燦藉度假村接待朝鮮使團密報復仇，引來朝鮮軍突襲安全屋，眾人隨即轉移李應令至首爾市中心，金特務因其身上可疑門禁卡懷疑局內有內鬼。眾人與獲釋的成漢洙、朴鎮哲重聚之際，特殊任務局軍車突然包圍舉槍，強國鐵宣告任務失敗並強迫其返回朝鮮，令金特務身陷遣返危機。

《金特務：本色回歸》第九集：

周江燦欲殺金特務復仇，卻反被金特務、成漢洙與朴鎮哲聯手制伏；周江燦遂以提供李應令的下落為條件交易換取生路。金特務隨後聯合鄭尚雅、林老闆等人掌握度假村部署並制定營救計劃，眾人分工偽裝潛入後，金特務成功救出李應令，成漢洙與朴鎮哲則與朝鮮要員展開激烈搏鬥。然而，朝鮮代表下令消滅所有人並切斷電源，致使度假村陷入槍戰混亂，金特務護送李應令逃離時最終遭到包圍陷入生死僵局。

另一邊，成漢洙與朴鎮哲返回調查時，遭遇了成功脫困的周江燦。周江燦拿出手機展示朴鎮哲的女兒與成漢洙的兒子被綁架捆綁的影片，並以兩個孩子的性命作為要脅。面對憤怒警告的朴鎮哲與急切質問的成漢洙，周江燦只是露出冰冷而殘忍的笑容。

《金特務：本色回歸》播出更新時間

《金特務：本色回歸》電視劇幾時播?《金特務：本色回歸》於6月26日開始播放，一共有10集，由Netflix播放，每週五、六各更新一集。

《金特務：本色回歸》演員人物關係圖

《金特務：本色回歸》演員人物關係圖（SBS圖片）

《金特務：本色回歸》演員

蘇志燮 飾 金部長

銀行會計組部長，實際上是北韓與南韓皆極度警戒的祕密特工。

蘇志燮飾演金部長。（SBS圖片）

崔代勳 飾 成漢洙

跆拳道館長，奧運跆拳道金牌得主，曾為秘密要員。

崔代勳飾演成漢洙。（SBS圖片）

尹敬浩 飾 朴鎮哲

海軍陸戰隊戰友聯合會志工。曾是活躍於戰場、連國家都難以控制的傳奇軍人。

尹敬浩飾演朴鎮哲。（SBS圖片）

朱相昱 飾 朱江燦

住學建設代表，自混混出身，逐步掌控企業。