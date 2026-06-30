林凱恩馬貫東合體疑回歸《愛·回家》　網民搞笑隔空高呼安仔點算

TVB神級處境劇《愛·回家之開心速遞》即將於今年7月迎來大結局，令無數劇迷大感不捨。然而在結局篇前夕，在劇中飾演「Bonnie」的林凱恩卻突然在社交平台上載了一系列溫馨的「全家福」照片及短片，畫面中她與馬貫東以及一位小女孩親密互動。這次毫無預警的驚喜合體，紛紛讓劇迷誤以為這是劇組在結局篇祭出的「終極殺手鐧」，猜測消失多時的博士即將在最後關頭驚喜重返劇組。

林凱恩與馬貫東齊拍廣告。（IG@iris_lammm）

鏡頭內外甜蜜自拍默契依然

這場讓全網劇迷激動不已的「美麗誤會」，源於林凱恩在社交平台分享的一組溫馨照片及廣告幕後花絮。她感性地寫道：「因為愛，因為自己，因為健康，原來很多選擇，都是慢慢學會為重要的人著想。」她還在文中特別點名感謝能與「老朋友」馬貫東再度攜手合作，大讚兩人的合作「感覺依然溫暖，依然很有默契」。從流出的花絮影片中所見，兩人在鏡頭內外都互動得非常自然，不僅耐心地與小演員一起對鏡頭賣萌，更在梳化上頭貼頭親密自拍，溫馨指數直接爆燈，這才讓敏感的網民在第一時間將其聯想到《愛回家》的最新劇情發展。

劇迷入戲太深隔空高呼「安仔點算」

全家福照片曝光後，無數入戲太深的劇迷紛紛湧入留言區展開熱烈洗版。由於大眾對「博士」的歸來期盼已久，不少人興奮直呼「一開頭以為博士返番《愛回家》！」、「真係以為博士回歸呀！」。更搞笑的是，許多網民立刻聯想到林凱恩在劇中與「金城安（周嘉洛飾）」這對深得人心的經典感情線，忍不住隔空高呼代安仔發問：「安仔點算好？」。不過，隨後也有眼利的網友率先認清真相，留言笑指兩人這次合體純粹是為了拍攝商業廣告，並非劇集情節。