CORTIS遭爆巴黎登機大遲到連累航班延誤　公司發聲明致歉曝光真相

韓國人氣男團CORTIS日前驚爆機場「耍大牌」爭議！有網民指控成員在巴黎返韓時登機遲到，導致航班延誤近40分鐘，更有人流出成員涉嫌在登機廊橋換衫阻路的片段，隨即引來全網炮轟。今日（30日），其所屬經紀公司BIGHIT MUSIC發表道歉聲明，就有關事件作出回應。



CORTIS遭爆在巴黎登機大遲到「還在登機橋換衣服」。（X@cortis_bighit）

網上流出成員涉嫌在登機廊橋換衫阻路的片段。（網上圖片）

承認因交通意外遲登機向乘客致歉

就6月26日巴黎飛往仁川的航班延誤一事，BIGHIT MUSIC透過韓國媒體發表官方立場，承認組合抵達機場的時間有所延誤。公司解釋，當日是由於「因前往機場途中發生交通事故導致道路嚴重擁堵，登機時間被迫推遲」，對此公司表示「向同航班乘客深表歉意」。雖然大方認錯，但對於網上的其他指控，公司則採取強硬態度予以駁斥。

公司承認因交通意外遲登機向乘客致歉。（X@cortis_bighit）

駁斥登機廊橋換衫阻通道並非事實

早前有網民公開影片，炮轟成員金主訓在最後登機廣播後仍悠閒發文，更有指控稱成員在飛機廊橋換衫阻路。對此，BIGHIT MUSIC堅決否認，澄清網傳「在登機廊橋換衣服阻塞通道」的說法「並非事實」。公司解釋，該片段「實為去年10月結束日本行程、全體乘客下機後成員整理隨身物品的舊畫面」，直指爆料者移花接木。

否認在登機廊橋換衣服阻塞通道。（X@cortis_bighit）

駁斥多次延遲登機

此外，對於網民翻舊帳指控CORTIS是「遲到慣犯」，甚至稱他們在今年5月赴日演出時也曾遲到登機，經紀公司亦強烈否認。表示組合5月赴日演出時「遠在登機截止時間前即已正常登機」，並整體否認了「多次乘坐航班時延遲登機」的說法。