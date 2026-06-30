少女時代Tiffany首度談婚後生活　爆料老公私下對成員們特殊稱呼

少女時代成員Tiffany透過韓劇《逆貧大叔》熱戀演員卞耀漢（或譯卞約漢），兩人在今年2月正式完成結婚登記。



婚後首度談及夫妻相處日常的她，近日在節目中大方分享甜蜜生活，坦言正沉浸在新婚幸福裡，還透露老公私下對少女時代成員的特殊稱呼，讓眾人直呼閃到不行！

Tiffany（右）爆與卞約漢結婚後生活。（IG@tiffanyyoungofficia）

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Tiffany分享婚後生活

Tiffany近期登上MBC綜藝節目《全知干預視角》，當主持人稱讚她最近狀態特別好、變得更有魅力時，她害羞笑說：「大概是因為戀愛帶來的能量吧。」

她接著分享，卞耀漢看到少女時代成員活動時，竟會開玩笑地說：

來看看我的小姨子們最近表現如何。

她也透露，如今少女時代成員們私下已經習慣直接稱呼卞耀漢為「姐夫」。

談到婚姻帶來最大的變化，Tiffany感性表示，最大的收穫就是身邊多了一位無論任何時候都支持自己的人，結束一天之後，還可以重新整理自己、再次面對生活的力量。她也稱讚卞耀漢雖然外表看起來有些高冷，但其實相當細膩體貼。

此外，她也坦承兩人秘密戀愛一年，連成員都不知道！隨後更宣布少女時代20週年紀念活動將會是個大企劃，讓粉絲超期待。

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