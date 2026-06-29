SJ東海亞博開騷舊患突發痛到倒地　一度暫停演出含淚向歌迷道歉

韓國男團Super Junior成員東海昨日（28日）在香港舉行個人巡迴演唱會《ALIVE》第二場演出。不料演唱途中突發嚴重意外，他因椎間盤舊患劇痛發作而當場倒地，令全場粉絲心痛不已。



腰傷復發痛到無法起身。（Threads@melccc15）

演唱途中椎間盤舊患突發作

演唱會進行到歌曲〈HELP〉時，原本正在熱烈跳舞的東海，腰部突然傳來劇烈疼痛。只見他面露痛苦神色並即時跪在地上，雖多次嘗試強忍痛楚站起來，卻因完全使不上力而未能成功，最終掩面倒臥在舞台上無法動彈。工作人員見狀立即衝上台協助，並將他攙扶到後台休息，演出亦一度被迫緊急中斷。

堅持演唱。（Threads@melccc15）

倒地不起。（Threads@melccc15）

工作人員見狀後立即衝上台。（Threads@melccc15）

需要工作人員攙扶離場。 （Threads@melccc15）

演出一度暫停。（Threads@melccc15）

經過短暫的休息與緊急處理後，敬業的東海「頂硬上」重返舞台。雖然身體狀況仍未恢復、無法站立跳舞，但他依然坐在椅子上，堅持完成餘下的表演，盡顯專業態度。

難掩自責含淚向歌迷道歉

看到台下大批粉絲因心疼他而落淚，東海在台上亦難掩自責情緒，數度哽咽並落淚向歌迷致歉：「剛才〈HELP〉的時候突然腰痛了，真的很對不起大家。」他坦言自己自出道初期以來，便極少在舞台上哭泣，如今卻因傷未能帶給歌迷完美的時光，令他十分內疚：「剛才看到有粉絲哭了，我也很傷心。原本說好要為大家帶來歡樂，你們把這麼寶貴的時間留給我，卻被我搞砸了。」

難掩自責含淚向歌迷道歉。（Threads@ohana5as）

這次突發病況雖然令歌迷心碎，但東海的敬業態度與真摯自白贏得全場掌聲不斷。大批網民與粉絲事後亦湧入社交平台洗版，紛紛留言「東海不要哭」、「永遠支持你」，在送上最熱烈應援的同時，亦祝願他早日康復。

邊哭邊道歉。（Threads@chunglingelf）