唐文龍出任CPT粵語能力測試全球推廣大使　獲96歲詹伯慧親臨助力

首屆CPTE2026粵語文化博覽會日前在廣州荔灣區健康方舟會議中心舉行，香港知名藝人唐文龍出任CPT粵語能力測試全球推廣大使。



首屆CPTE2026粵語文化博覽會負責人程子瀏頒發CPT粵語能力測試全球推廣大使委任狀給唐文龍。（公關提供）

96歲粵語學家詹伯慧親臨助力

備受業界敬重的96歲高齡知名粵語學家詹伯慧親臨現場助力，老先生深耕方言、粵語研究數十載，在現場青年愛好者、學術後輩親切交流，對展會搭建粵語傳承交流平台的舉措給予高度肯定，勉勵各界持續用心守護廣府方言這一活態文化遺產。主辦方負責人程子瀏表示，借助藝人的影響力與傳播力，能夠拓寬粵語普及覆蓋面，面向海內外華人推廣標準化粵語學習體系，助力CPT測試體系走向全球。

1 備受業界敬重的96歲高齡知名粵語學家詹伯慧親臨現場助力本次博覽會。（公關提供）

唐文龍自爆拍戲曾因粵語發音錯誤NG

可以擔任全球粵語推廣大使，唐文龍表示義不容辭，且因為成為代表粵語文化推廣的一員而感到光榮。他分享在拍戲時候，電視台要求嚴謹，所以當演員咬錯字，讀錯音，導演就要NG，NG就好大鑊的一件事。「我曾因粵語發音錯誤而NG過，尤其是懶音，那些你啊、我啊、佢啊呢啲字，最簡單反而都會有人講到有懶音，我都努力做到無咁嚴重。因此要在未開工之前已經做咗好多功課，特別古裝嘅話，大家要咬字清楚字正腔圓，如果講得唔好就會累街坊。」

在首屆CPTE 2026粵語文化博覽會上，唐文龍接受媒體採訪。（公關提供）

唐文龍對自己有操守有責任

他表示：「特別公眾人物要去喺對公眾發言，好多人睇緊你，咬得無清楚，唔夠正，會影響到其他聆聽緊你嘅人，覺得佢「咦，唐文龍都咁樣講」佢都無俾人話佢，會有唔好影響，始終自己比較有操守有責任。」對於CPT係做粵語能力測試，等於係粵語標準化測試平台，這個測試帶俾大眾的信息，是粵語係有框架有標準的，關鍵係大家對於粵語廣東話嘅認同同埋清楚佢係一個系統化嘅存在，他相信會係一個好好嘅開始。

唐文龍與出席活動的大型青春女團GNZ48合影，彼此都為推動粵語而努力。（公關提供）

唐文龍對粵語前景樂觀

對於肩負一個宣傳責任，背後有專家學者去針對發音和字等粵語行上正軌，不是件容易的事，唐文龍表示：「對前景樂觀，覺得艱難嘅時候已經過咗，而家我自己抱著一個宏大嘅理想，國家好強大，可以擁抱世界，俾世界嘅人都知道中文係有好深厚嘅底蘊，語言係一個根，中文係我哋嘅根，唔同嘅語言都有自己嘅表達方式，代表咗當時嘅內涵同典故，好多鮮為人知嘅歷史，呢個就係語言嘅有趣同偉大，粵語就應該先行一步。」

對於推動粵語文化傳承發展，唐文龍義不容辭。（公關提供）

唐文龍提出傳承粵語三方向

他認同各式各樣嘅戲劇作品是容易接觸到粵語嘅媒介，俾不同嘅朋友可以接觸到粵語：「我哋更應該一致行動去傳承粵語，第一，從小朋友開始教育開始講，第二，更多人藝人出來去講去創作，第三就係觀眾粉絲不停去支持，每一個人嘅支持就可以令到粵語生態更加理想。所以原則上語言就係我哋嘅根，我哋永遠都應該不時回看，去睇下我哋嘅根，可以繼續向前行，行得更加好。」

唐文龍認為各式各樣的戲劇作品都是粵語推介的好媒介。（公關提供）

這場粵港澳三地首創的粵語文化行業展會吸引大批市民、行業從業者、文化研究者到場參與，各項交流、體驗、合作活動。本屆展會由廣州荔灣海外聯誼會指導，粵港澳文化交流協會主辦，設置教育、商業、文娛、文創集市多個展區，免費面向全體公眾開放，CPTE粵語展既是粵語文化展示交流陣地，也是粵港澳大灣區文創、文旅、教育企業對接合作的重要管道。

唐文龍被委任為CPT粵語能力測試全球推廣大使。（公關提供）

湯加文獲頒粵語魅力演繹大獎

博覽會上，香港粵語配音總監周恩恩獲頒發「粵語配音貢獻大獎」，香港演員湯加文獲頒發「粵語魅力演繹大獎」，填詞人三本目以及音樂人、導演陳容森獲頒發「最具嶺南文化傳承力大獎」，主持人陳迪生獲頒發「粵語文化傳承傑出主持人」，大型青春女團GNZ48、唱作歌手黃智毅及唱家班李銘恩獲頒發「最具粵語號召力大獎」。 優質粵語博主梁家豪（蠟青）、馬克西姆（網名）、張華南不僅獲頒發「最具粵語影響力大獎」，更和往來遊客交流、分享廣府民俗。

香港粵語配音總監周恩恩獲唐文龍頒發「粵語配音貢獻大獎」。（公關提供）

粵港澳三地數十位粵語專家齊聚

粵港澳三地數十位粵語專業研究學者齊聚會場。當日下午專家公開課專場，來自香港城市大學的藺蓀教授，澳門大學的鄧景濱教授、澳門理工大學的湯翠蘭教授，暨南大學的甘於恩教授，佛山大學的彭詠梅教授等學者們圍繞粵語語音、辭彙、教學推廣、方言保護現狀等內容細緻講解，台下愛好者、培訓機構從業者認真聽講、互動提問，學術交流氛圍濃厚。

香港演員湯加文獲頒發「粵語魅力演繹大獎」。（公關提供）

展會內粵語辭彙卡牌、CPTQ快速水準測試等體驗專案全程開放，粵港澳同鄉會座談、企業商業對接洽談、各地研學團交流同步落地，兼顧大眾體驗、學術研討與產業合作三大板塊。

唐文龍非常榮幸，出任CPT粵語能力測試全球推廣大使。（公關提供）

以粵語為紐帶持續講好灣區故事

主辦方通過首屆博覽會順利舉辦搭建起全球粵語「自己友」尋根、溝通、共創的實體平台。主辦單位負責人程子瀏表示CPT粵語能力測試後續將持續聯動學界、演藝界、自媒體、市場企業多方資源，推進粵語文化產業化、常態化傳播，依託大灣區區位優勢，以粵語為紐帶持續講好灣區故事，穩步推進方言活態傳承工作。