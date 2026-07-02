賭王外孫女何鍶珩生日獲何超鳳何超瓊祝賀　手握至少3千萬物業

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊（Pansy）與城中富豪曾文豪私交甚篤，何超瓊更是曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）的契媽，兩家人向來親如一家。日前，曾昭怡在社交平台分享聚會靚相，曝光了何超瓊與妹妹何超鳳一同為何鍶珩（Beatrice）慶祝生日。兩位何家千金與賭王「最索外孫女」同框現身，三人的絕佳狀態隨即引來網民熱議。

狀態極！（小紅書照片）

何超瓊逆齡生長貴氣依然

作為何家掌舵人，現年63歲的何超瓊在商場上氣勢十足，但私底下對住契女與外甥女卻盡顯溫柔一面。從流出的相片可見，何超瓊當日打扮高貴大方，皮膚白滑緊緻，面對鏡頭時笑容甜美，狀態極佳。近年她中港澳三邊忙於工作，但每次現身家庭聚會均神采飛揚，被網民大讚「優雅地老去」的典範。

狀態極好！（小紅書照片）

何超鳳與女兒同框神似姊妹

二房次女何超鳳同樣百忙中抽空出席女兒的生日會。合照中，何超鳳摟着女兒何鍶珩，兩人流露幸福笑容。保養得宜的何超鳳不論身形或氣色都維持得極好，與女兒站在一起毫無違和感，更有網民指兩母女精心打扮後如同「餅印」，看起來就像一對感情深厚的姊妹。

何鍶珩的母親是何超鳳 (左二)。(ig@xx.beatrice.xx圖片)

賭王何鴻燊「最索外孫女」何鍶珩。（資料圖片）

何鍶珩進軍豪宅市場 狀態大勇

作為當晚的壽星女，被譽為賭王「最索外孫女」的何鍶珩（Beatrice）眼大五官深邃的她混血感十足。何鍶珩高學歷兼具時尚觸覺，畢業於美國名校普林斯頓大學並持有碩士學位，近年頻頻在香港名媛圈亮相，並曾與知名品牌推出聯乘珠寶。何鍶珩不僅活躍於時尚界，日前更被爆出以公司名義，斥資 2,760 萬元購入中半山蔚皇居一個高層三房單位，年紀輕輕已正式入市「入磚頭」，實力與財力均不容忽視。

何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女，之前一直居於美國紐約。（小紅書照片）

上述成交單位為蔚皇居高層B室，實用面積1,071平方呎，屬三房一套間隔。（資料圖片）