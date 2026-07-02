梁雪湄度假大曬澎湃傲人曲線撞樣黎姿　淡出幕前轉型從商生活富貴

現年49歲的前「電波少女」成員梁雪湄（Koei），自2009年淡出娛樂圈後轉型從商，投資飲食及美容事業，收入豐厚，近年長居英國及北歐，生活寫意。她不時在社交媒體分享周遊列國的美照，近日她前往西班牙著名度假勝地伊維薩島旅行，最新近照曝光，其凍齡美貌與驕人身材再次成為外界焦點。



前「電波少女」成員梁雪湄（Koei）。（IG@koei_koei）

粉紅V領上衣盡顯澎湃曲線

從梁雪湄分享的相片所見，明年便踏入50歲的她保養得宜，擁有一副天生童顏，樣貌看起來比實際年齡年輕一大截。當日她穿上粉紅色V領上衣，內搭白色小背心，雖然打扮規矩，但因其豐滿上圍實在太過突出，依然將澎湃立體的魔鬼曲線展露無遺。另一張相中她坐在椅上扭身擺造型，下身配搭白色短褲，一雙白滑長腿大方展現，整個人散發出逆天的少女感。其後她又在沙灘留影，超長美腿在陽光下更顯迷人，由於樣貌輪廓跟黎姿有幾分相似，引來網民盛讚她美若黎姿，一雙逆天美腿更是吸睛。

粉紅V領上衣盡顯澎湃曲線。（IG@koei_koei）

曬美腿。（IG@koei_koei）

淡出幕前轉型過富足寫意生活

梁雪湄初出道時因外貌標緻獲封「翻版黎姿」，其後加入由姚樂怡、李思蓓、任港秀組成的「電波少女」，憑藉大膽展示美好身材迅速走紅。她曾參演多部經典劇集，包括《神鵰俠侶》、《西遊記》、《刑事偵緝檔案》系列，其中在《陀槍師姐》系列飾演「陳四喜」一角更成功入屋。淡出幕前後她專注從商，生活優渥，足跡遍及芬蘭、挪威、泰國等地，時而於私人泳池大秀泳裝，時而追逐極光、體驗雪地溫泉，甚至遠赴挪威出海觀賞座頭鯨，盡情享受富足寫意的人生。

梁雪湄在挪威奥斯洛遊玩。（IG@koei_koei）